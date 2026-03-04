Xavier Cornella fa el seu segon millor resultat de la temporada a l’eslàlom de Hakuba

Aquest dimecres s’ha disputat a Hakuba (Japó) un eslàlom Far East Cup (FEC) amb Xavier Cornella i Bartumeu Gabriel. La cursa ha deixat a Cornella 7è, marcant 25,38 punts FIS, la seva segona millor cursa de la temporada. Gabriel ha finalitzat 19è. L’esquiador del Principat ha marcat un temps d’1.24.89, a 1.19 del guanyador, que ha estat l’espanyol Aingeru Garay amb 1.23.70. L’andorrà ha marcat 25,38 punts FIS que li serviran per a la temporada vinent, amb la nova puntuació que inclourà els tres millors resultats de la present campanya: actualment en la llista provisional de punts per al 2027 té 26.15 punts.
Tenint en compte que, per al nou sistema, a les penalitats actuals FIS se’ls li han de sumar 8 punts, Cornella, que tenia dos 23.00 aquest any -serien 31 punts per a l’any vinent-, tenia en proves continentals -Copa d’Europa o FEC, on no s’afegeixen 8 punts de penalitat- un 24.38 i un 26.29, assolits als eslàloms FEC d’Alpensia, a Corea del Sud, el 3 i 2 de febrer, respectivament. Això vol dir que els 25.38 d’avui completen aquest trio de bons resultats de cara a l’any vinent.
Per la seva part, Bartumeu Gabriel ha completat la cursa en la 19a posició amb un crono d’1.25.96, a 2.26 del vencedor, i amb 34.71 punts FIS.
Dijous, nova oportunitat per als dos, amb un segon eslàlom FEC, també a Hakuba.