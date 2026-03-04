El Govern licita el darrer tram de voravia per a connectar la Massana i Erts

Per tal de millorar la seguretat dels vianants i facilitar la circulació, tant a peu com en vehicle, a la carretera general 4 (CG-4) entre la Massana i Erts, el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres la licitació del darrer tram del projecte per a construir una voravia entre aquests dos nuclis massanencs. Amb aquest projecte s’acabarà la connexió entre la Massana i Erts, a excepció del tram del telecabina, que serà motiu d’una futura adjudicació, pensant en els canvis de trànsit que hi haurà entorn del telecabina, amb la futura entrada en servei de la desviació de la Massana-Ordino.
El termini dels treballs és de 6 mesos i una vegada acabats permetran disposar d’una voravia d’uns 190 metres de longitud i 3 metres d’amplada, i dona continuïtat a una voravia entre les rotondes del carrer de la bòvila (garatge Costa / Hotel Paladin), i la d’entrada d’Erts i comptarà amb arbres plantats en escocells, i enllumenat.
Aquest és el quart tram associat a la voravia entre la Massana i Arinsal, que va sortir com a projecte guanyador del procés de participació ciutadana l’any 2019 engegat pel Govern. Des de 2023 que s’ha tirat endavant la materialització del projecte, s’han invertit 1,7 milions d’euros.