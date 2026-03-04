El copríncep Macron oferirà un discurs a la ciutadania el 28 d’abril, a la Plaça del Poble

La representació del copríncep francès en coordinació amb l’Elisi està acabant d’enllestir el programa de visita d’Emmanuel Macron, que serà a Andorra els pròxims dilluns 27 i dimarts 28 d’abril, juntament amb la seva esposa. Es programa, així, de nou la visita del copríncep francès, inicialment prevista per a mitjan octubre passat, i que es va ajornar a causa de la situació política que vivia França en aquell moment.
Es reprèn el programa previst aleshores, que inclou reunions bilaterals amb el cap de Govern, Xavier Espot, i amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat. Per primera vegada, els nous ambaixadors acreditats a Andorra, al voltant d’una quinzena, tindran l’ocasió de presentar les cartes credencials alhora als dos coprínceps.
El programa de la visita del copríncep Macron i la seva esposa Brigitte, que inclourà visites a escoles del país, tindrà dos moments institucionals destacats el dimarts 28 d’abril al migdia. D’una banda, una sessió solemne al Consell General, en presència del copríncep episcopal. A continuació, es dirigiran a la plaça del Poble d’Andorra la Vella on Emmanuel Macron oferirà un parlament a la ciutadania.
Els coprínceps Emmanuel Macron i Josep-Lluís Serrano seran condecorats amb la Creu dels Set braços, la distinció de rang més alt del Principat.