El copríncep Macron oferirà un discurs a la ciutadania el 28 d’abril, a la Plaça del Poble

By:
On:
In: Política
Macron en una anterior visita a Andorra (SFGA)
Macron en una anterior visita a Andorra (SFGA)

La representació del copríncep francès en coordinació amb l’Elisi està acabant d’enllestir el programa de visita d’Emmanuel Macron, que serà a Andorra els pròxims dilluns 27 i dimarts 28 d’abril, juntament amb la seva esposa. Es programa, així, de nou la visita del copríncep francès, inicialment prevista per a mitjan octubre passat, i que es va ajornar a causa de la situació política que vivia França en aquell moment.

Es reprèn el programa previst aleshores, que inclou reunions bilaterals amb el cap de Govern, Xavier Espot, i amb el copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat. Per primera vegada, els nous ambaixadors acreditats a Andorra, al voltant d’una quinzena, tindran l’ocasió de presentar les cartes credencials alhora als dos coprínceps.

El programa de la visita del copríncep Macron i la seva esposa Brigitte, que inclourà visites a escoles del país, tindrà dos moments institucionals destacats el dimarts 28 d’abril al migdia. D’una banda, una sessió solemne al Consell General, en presència del copríncep episcopal. A continuació, es dirigiran a la plaça del Poble d’Andorra la Vella on Emmanuel Macron oferirà un parlament a la ciutadania.

Els coprínceps Emmanuel Macron i Josep-Lluís Serrano seran condecorats amb la Creu dels Set braços, la distinció de rang més alt del Principat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]