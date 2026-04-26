Xavi Jové finalitza 22è elit al Campionat d’Espanya de Gravel d’Albacete

El ciclista de la Federació Andorrana de Ciclisme (FAC), Xavi Jové, va finalitzar en 29a posició de la general, 22è en la categoria elit, el Campionat d’Espanya de Gravel que s’ha portat a terme a Alcaraz (Albacete) amb un total de 120 quilòmetres i 2.200+. Amb una graella plena de ciclistes professionals, Jové va sortir de bon començament amb el grup capdavanter, demostrant el seu nivell i la seva ambició. El primer bucle de 40km el va saber controlar en tot moment.
Va ser a partir del quilòmetre 60 quan el grup es va trencar i els favorits van poder obrir espai. Jové es va quedar amb el segon grup amb clares opcions d’estar al capdavant per a així intentar acabar en un top 15-20 que era l’objectiu que es va marcar. El grup de Jové es quedava a dos minuts dels capdavanters, tot i que el ritme no es reduïa.
En el quilòmetre 100, ja a la recta final, un problema amb la roda del darrera, afegit a l’aparició de rampes, va obligar al de la FAC a anar sol, sense possibilitats de poder agafar el grup per a acabar en la 29a posició final, 22è elit. Malgrat l’entrebanc final, Jové va creuar la línia d’arribada a 3,5% del guanyador, cosa que demostra el seu nivell i la dificultat cada cop més gran, per a estar en un top30 de qualsevol prova de gravel internacional.
Jové confirma així la seva progressió i es posiciona entre els corredors amb capacitat de competir al més alt nivell, amb indicadors clars de projecció també en context internacional.
El ciclista de la FAC analitzava la seva cursa explicant que “hi havia molt nivell, en aquest campionat i m’he quedat al 3,5% del guanyador, cosa que demostra que tinc el nivell per a estar allà”. Jové afegia “llàstima de les rampes finals, però crec que estem en el camí correcte de cares a les properes curses i per a aconseguir els objectius marcats”.