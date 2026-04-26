El Pirineu és la millor destinació natural de tot l’Estat, segons els lectors de la revista Viajes National Geographic

El Pirineu català ha estat reconegut com la millor destinació natural de l’Estat espanyol, en el marc de la IV edició dels premis dels lectors de la revista Viajes National Geographic. Aquest guardó, atorgat per votació popular, posa en valor “l’atractiu paisatgístic, la riquesa del patrimoni natural i l’aposta decidida per un model turístic sostenible i de qualitat”. La publicació ha fet públics aquesta setmana els resultats de les votacions i destaca que les valls de l’Alt Pirineu i Aran, els boscos, els cims i els llacs “formen un dels espais naturals més ben conservats d’Europa”. Així mateix, assegura que “és un escenari ideal per a practicar activitats a l’aire lliure durant tot l’any”.
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha explicat que el reconeixement “consolida el lideratge del Pirineu com un referent del turisme de natura”. A més a més, Serrano ha ressaltat que “el premi és fruit del treball conjunt de tot el sector turístic, que ha sabut apostar per la sostenibilitat, la qualitat i l’autenticitat com a eixos estratègics”. Així mateix, el vicepresident ha destacat que les comarques pirinenques compten amb “joies naturals com el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, els parcs de l’Alt Pirineu i del Cadí-Moixeró i també amb propostes d’ecoturisme com per exemple els banys de bosc, les experiències d’ornitologia o la brama del cérvol”. Per a Serrano, “totes aquestes activitats de natura es complementen amb una àmplia oferta de cultura i gastronomia que enriqueixen l’experiència dels turistes”.
Al seu torn, el director del Patronat, Juli Alegre, ha manifestat que el premi “anima a continuar treballant en la mateixa línia, apostant per un model turístic responsable que atregui un turista conscient que posi en valor els nostres espais naturals, la nostra cultura i la nostra gent, perquè el nostre propòsit és fer de Lleida el millor lloc per a viure, ara i en el futur”. Alegre ha incidit en el fet que “el reconeixement dels lectors és especialment valuós perquè reflecteix l’experiència real dels visitants i reforça la nostra estratègia de promoció.”