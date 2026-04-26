Andorra celebra la Revolució dels Clavells

Una imatge de l'acte d'acte dissabte (Grup de Folklore Casa de Portugal)
El Principat d’Andorra va reviure la Revolució dels Clavells de la mà de la comunitat portuguesa al país. Organitzat conjuntament entre el Consolat General de Portugal i el Grup de Folklore Casa de Portugal, que enguany commemora 30 anys d’activitat, la sala d’actes de la Llacuna va acollir aquest dissabte, la conferència a càrrec de Daniel Bastos, historiador i professor que, davant de mig centenar d’assistents, es va fonamentar en tres pilars per a explicar el període que va patir la societat portuguesa: la dictadura, la transició cap a la democràcia i l’emigració.

Amb el suport de l’Institut Camões i del Comú d’Andorra la Vella, l’esdeveniment, que va comptar amb la presència de Laura Bragança, consellera de la minoria de la Massana i Gemma Raduan, representat del Ministeri d’Afers Exteriors, entre d’altres personalitats, es va iniciar amb declamació de poesia al·lusiva a l’efemèride, el discurs del Cònsol General de Portugal, Duarte Pinto da Rocha i l’alocució de Daniel Bastos que va fer un breu viatge sobre les imatges que ha fet servir d’alguns fotoperiodistes, Mariano Cardeira, Gérald Bloncourt i José de Andrade per a elaborar el llibre que ha presentat en la seva primera visita a Andorra.

Memòries de la Dictadura, Dies de Llibertat, Terres de Monte Longo, i Monument a l’Emigrant són les obres que ha escrit Daniel Bastos i que es van poder adquirir a la conferència. L’acte va acabar amb la projecció d’un film “Portuguesos”, de Vicente Alves do Ó que retrata moments anteriors i posteriors a la revolució dels clavells, i com la repressió va afectar la societat portuguesa dels anys 60 i 70 de la dècada passada.

