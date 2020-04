La Fundació Privada Nostra Senyora de Meritxell (FPNSM) ofereix un servei de consultes psicològiques gratuïtes per a totes les persones amb discapacitat de totes les edats, als seus familiars o tutors per respondre a les possibles inquietuds, neguits o altres eventualitats degudes a la situació actual.

El servei serà gestionat per psicòlegs especialistes de la FPNSM i col·legiats i estarà disponible de dilluns a divendres entre les 10 i les 18 hores. El correu assignat i el telèfon de contacte són els següents: suportpsi@fprivadameritxell.ad / 609 753. S’ha definit un contacte dedicat a identificar directament les sol·licituds del col·lectiu i derivar-les als psicòlegs corresponents per donar la millor atenció possible, tenint en compte l’edat i les especificitats de les persones o familiars i les seves necessitats concretes.

Des de l’inici de les mesures decretades pel Govern d’Andorra, la FPNSM ha establert una sèrie d’accions adaptades a la situació per poder continuar l’atenció en tots els serveis. Els professionals estan en contacte continu amb les famílies, els tutors i els mateixos usuaris, donant suport des de la distància. No obstant això, en cooperació amb el Col·legi de Psicòlegs d’Andorra, la Fundació posa a disposició la seva experiència i coneixements en el món de la discapacitat per poder beneficiar a tot el col·lectiu que representa, més enllà de les persones que atenen des de l’entitat.

Un equip de psicòlegs de la Fundació està, així, disponible per respondre a totes les necessitats que puguin sorgir en aquesta situació excepcional.