Andorra Telecom ha activat des d’avui al canal 168 de la fibra la difusió de Lòria Tv, el canal de Cable Mútua de Sant Julià, que es caracteritza per emtre cada dia en directe la missa vespertina de Sant Julià de Lòria.

La retransmissió de la missa celebrada per Mossèn Pepe Chisvert des de l’església de Sant Julià i Sant Germà, ve a omplir el buit que els fidels tenen des que no poden assistir a les homilies tant diàries com del diumenge.

Les retransmissions es poden veure cada dia a les 19:30h i el diumenges i festius 11:30h. Precisament diumenge vinent és Diumenge de Rams i la celebració es viurà de manera molt diferent a la que sempre hem estat acostumats.

La resta del dia també es pot veure la programació de Lòria TV.