Una jove embarassada de 37 setmanes està recollint signatures per a que s’autoritzi a la seva parella, i ala d’altres, a assistir al part

Segons l’escrit que ha fet públic “Sabem que degut a la situacio del COVID-19 les mares han d’estar soles en el moment del part i els pares no poden fruir d’aquest gran moment. Crec que amb mesures apropiades no hi hauria d’haver cap problema“. Explica que està fent una recollida de firmes, i que en menys de 24 hores ja en porta 147.

També argumenta que “Som un grup embarassades que també estan indignades per no poder estar amb aquella persona especial un dia com aquest. Entenem que sigui per salut i perquè no es contagi del COVID-19, però que estant a la sala de parts també ens podem infectar nosaltres o el nostre propi fill”.

Demanat al respecte aquest migdia en la seva roda de premsa habitual el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha argumentat que desconeixia aquesta recollida de signatures però que ho tindria en compte, però que en tot cas, si la normativa de salut ho impedeix, no es podria fer.

Per a contactar o signar aquest petició es pot escriure a laramila7@gmail.com o al whatsapp 646 501