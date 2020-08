Vuit consells per a cuidar dels ulls a l’estiu i dos per a triar les ulleres de sol

Entretanques els ulls si hi ha molt de sol? S’enrogeixen o piquen a la platja? Al final del dia, estan cansats i lleganyosos? A l’estiu, cal protegir especialment els nostres ulls dels efectes del sol i altres agressions pròpies d’aquesta temporada. Pren nota dels nostres consells per a cuidar dels ulls a l’estiu!

La salut ocular és primordial, i l’estiu és una estació propensa a les infeccions, al·lèrgies i danys en els ulls a causa de les condicions a les quals els sotmetem: llargues exposicions al sol, humitat contínua amb agents agressius (sal, clor…), falta d’hores de somni, higiene insuficient o deficient…

Segons dades del ‘Consejo General de Ópticos-Optometristas de España‘, oferts per Cottet, els problemes oculars augmenten un 25% durant els mesos d’estiu i és aconsellable protegir de manera especial els ulls en aquesta època l’any.

A més d’una qüestió de salut, mantenir fora de perill els nostres ulls contribuirà a la bellesa del nostre rostre. Penseu que aquest entretancar de parpelles enfront del sol acaba produint unes potes de gall difícils de combatre una vegada apareixen. Si segueixes els nostres consells, al final de l’estiu els teus ulls t’ho agrairan.

Consells per a cuidar dels ulls a l’estiu

1- Protegeix els ulls de l’excés de llum i l’impacte de les radiacions ultraviolades amb unes ulleres de sol homologades.

2- Compra les ulleres en òptiques i llocs de confiança i no et fiïs només dels adhesius CE, que poden ser falsos. Els filtres inadequats, en ser foscos, dilaten la pupil·la i provoquen encara majors danys.

3- Utilitza lents de contacte que garanteixin la hidratació ocular, segueix una higiene escrupolosa i no les exposis al sol o les altes temperatures, ni tan sols dins del seu envàs.

4- Dins de l’aigua, usa unes ulleres de natació o busseig apropiades per a disminuir l’impacte en els ulls de l’aigua salada i el clor. Recorda que hi ha ulleres de busseig graduades, molt indicades per als nens, i adults, amb dificultats de visió.

5- Si notes sorra o altres cossos estranys en l’ull, no freguis! Podries causar lesions en la còrnia o irritacions.

6- En cas de notar els ulls secs o irritats, utilitza llàgrimes artificials.

7- En exposar-te al sol, reforça la protecció ocular amb viseres i barrets, especialment si llegiràs o utilitzes algun dispositiu mòbil.

8- Els petits de la casa, són un col·lectiu vulnerable enfront dels raigs de sol, per la qual cosa la recomanació del Dr. Óscar Gris Castellón, metge especialitzat en ‘Córnea, Catarata y Cirugía Refractiva de la Fundación IMO (Instituto de Microcirugía Ocular)’, és que han d’acostumar-se a usar ulleres de sol i més després del confinament que han suportat.

Consells per a triar bé filtres i lents de les teves ulleres

1- Els filtres van del 0 al 4 (en funció del grau d’intensitat amb el qual filtra la llum visible i tenint en compte la classificació de la Unió Europea):

– Categoria 0: Aquest filtre redueix fins a un 20% la llum visible i es recomana com a ulleres de confort.

– Categoria 1: Minimitza la llum entre un 20 i un 57% i és adequada per a activitats com caminar per la ciutat.

– Categoria 2: Disminueix la llum entre el 57 i el 82% i és idònia per a esports a l’aire lliure com passejar i anar amb bicicleta.

– Categoria 3: Són apropiades per a esports en zones de molt de sol com la platja, el mar i la muntanya, ja que redueixen entre el 82 i el 92% de lluminositat.

– Categoria 4: Compta amb una protecció molt alta, d’entre el 92 i el 98%, la qual cosa les converteixen en indispensables per a activitats en alta muntanya i esports aquàtics intensos.

2- El color de les lents també és important:

– Negres polaritzats, redueixen la distorsió i els reflexos, encara que en condicions de poca llum redueixen la visibilitat. Es recomanen per a la conducció de dia, sent un element que redueix en 7 metres la distància de frenat a 80 Km/h, segons estudis europeus de mobilitat i seguretat. També són recomanables per a esports nàutics i d’alta muntanya.

– Marrons, verds i blaus, són els que menys alteren els colors de la visió, sent el verd el que ofereix major confort visual.

– Roses, ressalten les ombres i els contrastos augmentant la seva eficàcia en condicions de poca llum.

– Grocs, ambre i vermell, són lents molt versàtils, ja que filtren la llum blava i defineixen les ombres. Vàlides per a totes les condicions.

– Transparents, usades en condicions de molt poca llum o de nit.

– Polaritzades, són les idònies per a millorar el contrast, perfectes en dies de llum. I encara que estan molt de moda, cal conèixer el tipus de filtre que tenen.

– Fotocromàtiques, s’adapten a les condicions lumíniques de l’exterior, la qual cosa augmenta la seva utilitat en qualsevol condició climàtica.

– Cristalls antireflex, són semblants als polaritzats, però eviten la molèstia dels raigs reflectits en la superfície dels propis cristalls, permetent així que la visió sigui molt més nítida

Per bellezactiva.com