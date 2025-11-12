Vuit anys de presó per a l’home de l’atropellament múltiple a l’exterior d’una discoteca

El Tribunal de Corts ha condemnat a 8 anys de presó -que hauria d’acomplir íntegrament- al ciutadà espanyol que va atropellar l’any passat cinc joves a la sortida d’una discoteca d’Andorra la Vella i els va causar lesions lleus. El conductor va reconèixer que anava molt begut i drogat. La justícia el considera responsable de cinc delictes majors de lesions amb un objecte que pot esdevenir un arma. Ho publica aquest dimecres AndorraDifusió.
Els fets van passar el 29 de març de 2024 i des de llavors ha estat en presó provisional. Segons el seu relat, una estona abans de l’incident havia tingut una batussa amb uns joves i pensava que el volien atacar. Per això va accelerar el vehicle, agredint cinc persones. Va marxar del lloc del sinistre i va ser finalment detingut al centre d’Andorra la Vella. Cap de les persones que va atropellar ha reconegut haver tingut cap enfrontament amb l’acusat. I, fins i tot, van anar més enllà i van assegurar que ni el coneixien.
La Fiscalia demanava 25 anys de presó perquè considerava que els va intentar matar, per cinc temptatives d’assassinat. La defensa, per la seva banda, assegurava que només va intentar lesionar-los i, per això, rebaixava la condemna sol·licitada a tres anys. El seu lletrat ja ha afirmat que pensen presentar un recurs a aquesta decisió.