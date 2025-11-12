El PS presenta una esmena a la totalitat i quatre esmenes a l’articulat al Projecte de llei òmnibus de creixement sostenible

El conseller general i president suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Pere Baró, i la consellera general, Laia Moliné, han presentat aquest dimecres una esmena a la totalitat al Projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, així com diverses esmenes a l’articulat. El PS defensa la necessitat d’adoptar mesures per a frenar la crisi social i l’emergència en matèria d’habitatge, però considera que el text presentat pel Govern “no pot ser avalat ni en la forma ni en el fons”.
“El Govern torna a recórrer a una llei òmnibus que modifica fins a quatre textos legals diferents alhora, sense debat ni anàlisi rigorosa dels seus efectes. Aquesta manera de legislar genera inseguretat jurídica i desconfiança institucional”, ha remarcat Moliné.
Segons el PS, el nou projecte de llei és en realitat una rectificació del text aprovat el març passat, que el cap de Govern havia presentat com a “full de ruta definitiu de la legislatura”.
“Vuit mesos després, el mateix Govern reconeix els seus errors i intenta corregir-los, però sense autocrítica ni planificació, tornant a improvisar”, ha assenyalat Moliné.
El Grup Socialdemòcrata denuncia que el model econòmic impulsat pels governs de DA “ha afavorit l’atracció de capitals i residències passives sense activitat real, provocant un mercat de l’habitatge descontrolat que expulsa residents i joves”, ha destacat Baró.
El PS ha presentat quatre esmenes principals que “busquen aportar coherència, sostenibilitat i compromís social al text legislatiu en els temes de Residència i treball per compte propi, residència sense activitat lucrativa, impost sobre la inversió estrangera immobiliària i la nova Llei de l’Habitatge Assequible”.
Baró reafirma “el compromís del PS amb una Andorra més justa, equilibrada i sostenible, i defensa que cada nova residència i cada nova inversió han de representar una oportunitat per a millorar el país i no per empitjorar la situació dels seus ciutadans”.