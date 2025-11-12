El Museu-Catedral de la Seu organitza una conferència sobre orfebreria, i especialment, la de la Catedral

El Museu-Catedral de la Seu d’Urgell ha organitzat per a aquest proper divendres, 14 de novembre, a les 18:00 hores, una conferència a càrrec del Dr. Joan Duran-Porta, Professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i especialista en orfebreria medieval, per a parlar de les peces d’orfebreria romànica de la Catedral que conserva el Museu-Catedral, en el marc de l’orfebreria romànica a Catalunya.
La Catedral custodia peces d’orfebreria de gran interès pels seus valors artístics i usos litúrgics. Les peces que es conserven són de diverses èpoques: des dels reliquiaris més antics -trobats als anys 60 del segle XX en les obres de restauració de l’altar de la Catedral-; a peces dels segles XIV, XV -com el Calze del bisbe Galzeran de Vilanova-; creus processionals, copons, patenes, creus i reliquiaris. Les peces que, des dels segles XII i XIII es van començar a fabricar a Barcelona, de gran tradició orfebre, es van expandir pel territori de Catalunya. A través de comendes d’institucions i gremis van arribar també a la Seu d’Urgell.
L’acte, obert a tothom i de caràcter gratuït es durà a terme a l’església de Sant Miquel, a les 18 hores, el divendres 14 de novembre.