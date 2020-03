Una part important de la vida humana està composta pel son. No és casualitat que aquest període ocupi gairebé un terç de la nostra vida diària, temps important per poder recompondre el cos i estar actius a l’endemà. A mesura que la vida es torna més agitada, és més difícil completar les hores de son recomanades. Dormir li dóna al cos i al cervell temps per recuperar-se de l’estrès diari; en cas contrari, pot ser perjudicial per a la salut en diverses maneres, com ara: el cervell pot tenir problemes per a exercir les funcions bàsiques; la fatiga produïda per la falta de son pot ocasionar accidents lleus i greus, el no estar alerta pot repercutir en l’exercici de les activitats laborals; a més, augmenta el risc de patir malalties cardíaques, diabetis, obesitat, infeccions, entre d’altres.

Els trastorns del son constitueixen un dels problemes de salut més rellevants entre els joves. La importància de dormir bé és primordial per a un bon estat de salut i repercuteix en la qualitat de vida. Un dels punts importants per tenir cura i preparar la vellesa, té a veure amb la preocupació per mantenir bons hàbits durant la nit. “Si nosaltres volem cuidar la nostra vellesa, hem d’acostumar-nos a dormir bé.

Les passades de moda són enemigues d’un bon envelliment. La vida sana sempre porta a un millor envelliment. En aquest sentit, sempre és important la higiene del son: què és el que menjarem abans d’anar a dormir? quines seran les nostres rutines abans d’anar a dormir? fer tot un seguit de canvis que permetin que la persona, especialment la persona gran, vagi establint rutines abans de dormir “.

Entre els consells, es troben el donar-se un bany abans de dormir, prendre llet calenta, llegir, dormir en una habitació còmoda, confortable, fer exercicis suaus, com Ioga, o escoltar música de relaxació. Un bon descans implica complir amb les hores necessàries d’acord a la teva edat.

Els especialistes recomanen per als adults una mitjana de 8 hores de son diàries. Per aconseguirho cal adoptar petits i senzills hàbits, com establir una hora fixa per anar a dormir, evitar consumir menjars pesats abans de fer-ho i no exposar-te a pantalles (televisió, ordenats o mòbil) al menys una hora abans d’anar a dormir.

Molts dels errors humans en accidents, presa de decisions i fins i tot en la vida de relació es deuen a la falta de son adequat, ja que aquest altera també el nostre estat emocional i retalla les funcions executives (aquelles que ens permeten veure a llarg termini, ser conscients de les conseqüències de les nostres accions, monitoritzar i modelar la nostra conducta, entre d’altres).

Com a conclusió, si tenim en compte els treballs presentats, no queda dubte que cal que reflexionem sobre si hem de treure hores al nostre descans per fer més i més, o si el millor és descansar per fer ús a ple de la nostra escorça prefrontal. La resposta correcta a la reflexió anterior no deixa lloc al dubte: el primer que hem de fer avui és descansar les hores necessàries per així prendre les decisions correctes.

Que dormis bé aquesta nit i totes les que segueixen!

Recorda que cada persona és diferent i depèn de l’actitud de cadascú per crear un canvi positiu. Ésser pessimista o tenir mala actitud només farà les responsabilitats més difícils de realitzar, la qual cosa pot desencadenar en un cercle viciós, de manera que el dormir bé pot ser un gran pas per anar millorant la nostra vida.

Que dormis bé i amb uns feliços somnis.