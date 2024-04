Visita del president de la Diputació de Lleida al Pallars Jussà

Joan Talarn, just al centre de la foto, durant la visita a Abella de la Conca (Diputació de Lleida)

El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, acompanyat del diputat Marc Baró, ha visitat aquest dijous els municipis de Salàs de Pallars i Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà. Talarn ha estat rebut a l’Ajuntament de Salàs de Pallars pel seu alcalde, Jaume Solé; el primer tinent d’alcalde, Toni Millet; la segona tinent d’alcalde, Mireia Gómez, i la regidora, Laia Caballer, amb els quals ha mantingut una reunió de treball.

Joan Talarn ha finalitzat la seva estada amb una visita per diferents indrets del municipi, entre d’altres el Barranc de Font Freda. En aquest indret ha pres el compromís davant l’Ajuntament de Salàs de Pallars que la Diputació de Lleida buscarà una solució, conjuntament amb la Generalitat, per a consolidar el barranc, que està sent analitzat per l’Institut Geològic de Catalunya. D’altra banda, ha elogiat l’equip de govern “que està posant sobre la taula projectes engrescadors per a impulsar l’atractiu d’un poble amb un casc antic que conserva el 80% de primeres residències”.

Posteriorment, s’ha desplaçat fins a Abella de la Conca, on s’ha trobat amb membres del consistori municipal encapçalats per la seva alcaldessa, Montse Gimó; i els regidors, Francesc Rendé, Elka Alarcón i Xavier Bernadó.

Davant del problema de la caiguda de roques al nucli d’Abella de la Conca, damunt de cases, com recentment ha passat en un pati, sense danys personals, i malgrat algunes actuacions que s’han fet que no han resolt el problema, l’Ajuntament d’Abella de la Conca també està en contacte amb l’Institut Cartogràfic i Geològic per a estudiar una nova actuació.