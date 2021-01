Vinyes correrà el Ral·li Catalunya-Costa Daurada aquesta temporada

Joan Vinyes amb Jordi Mercader de copilot del Suzuki Swift R4lly S, ja coneixen el calendari de competicions al qual s’hauran d’enfrontar durant la temporada 2021. Sens dubte un calendari atractiu alhora que molt exigent per a una temporada en la qual l’equip Suzuki Ibèrica descobrirà nous escenaris a nivell internacional. Seran un total de 10 ral·lis dels quals cal destacar el Ral·li Catalunya – Costa Daurada, (14 – 17 d’Octubre) prova que, després d’un any d’absència, tornarà a ser vàlida pel Campionat del Món de Ral·lis (WRC).

El Campionat d’Europa de Ral·lis (ERC2) està en el punt de mira. Juan López Frade, President de Suzuki Motor Ibèrica, comentava d’aquesta manera el programa esportiu de l’equip oficial de Suzuki Ibèrica, per a la present temporada: “No ha estat gens fàcil preparar el programa d’enguany. La incertesa de la pandèmia, per l’experiència de l’any passat, fa que no es pugui saber si es podran disputar tots els rallyes que hi ha en el calendari. En qualsevol cas, el nostre objectiu amb l’equip oficial és fer la nostra primera incursió en l’ERC2 i veure on podem estar. A més, hi ha pilots d’altres països interessats en el Suzuki Swift Rally2-Kit, per la qual cosa serà un magnífic aparador per als nostres cotxes”.

De les paraules de López Frade es desprèn la inquietud que desperta en l’equip el debut en l’ERC2. Seran quatre ral·lis, en concret el Serras de Fafe-Ferreiras (12 – 14 de Març) i Açores (25 – 27 de març) sobre terra, a més de l’Illes Canàries (6 – 8 de Maig) i Roma (23 – 25 de juliol), tots dos sobre asfalt.

A part d’aquests cinc ral·lis de caràcter internacional, l’equip Suzuki Ibèrica oficial també afrontarà tres ral·lis del Campionat d’Espanya de Ral·lis (CERA): Ferrol (20 – 21 d’Agost), Llanes (1 – 2 d’Octubre) i Madrid (3 – 4 de Desembre), i dos més del Campionat de Portugal de l’especialitat: Castello Branco i Alt Tamega, falta concretar les dates. Aquests cinc seran sobre asfalt.

Per a Joan Vinyes la proposta de Suzuki Ibèrica per a l’equip oficial és espectacular. Així ho comentava: “Malgrat les dificultats amb les quals ens hem trobat en el 2020, hem pogut comprovar que el Swift R4lly S és un vehicle amb unes prestacions excel·lents i penso que estem preparats per a fer el salt a competicions internacionals, en les quals podrem competir de tu a tu amb vehicles de la nostra categoria. Tinc moltes ganes de començar amb els tests, per a estar al 100% en el moment d’afrontar el primer ral·li, Tant de bo sigui FAFE!”.

El calendari de Vinyes de circuits encara per decidir

Una vegada revelat el programa esportiu de Suzuki Ibèrica, Vinyes i el seu equip de circuits decidiran com serà el repte al qual faran front al llarg d’enguany al volant del Porsche GT3.

Esmentar que la passada temporada, Joan Vinyes, va aconseguir el títol de campió d’Espanya de Resistència, disputant les proves del CER compartint volant amb Jaume Font i amb els tècnics de Baporo Motorsport com a preparadors de la mecànica de Stuttgart.

Després d’una pretemporada marcada per la incertesa que provoca la presència de la pandèmia, sembla que la presentació dels plans esportius dels diferents equips dóna una certa normalitat a la temporada 2021, en la qual l’equip Suzuki Ibèrica es mostra confiat a recollir els resultats de les llavors que va sembrar l’any anterior.