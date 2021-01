Comença la campanya de vacunació de la Covid-19

Aquest dimecres al matí ha començat la campanya de vacunació de la Covid-19. La primera a rebre la vacuna ha estat la doctora Eva Heras, cap del Servei d’Envelliment i Salut. Ha rebut la vacuna al centre sociosanitari El Cedre. “Ha estat un moment molt emocionant, l’estem vivint amb molta il·lusió”, ha assegurat la doctora.

Al cap d’uns minuts també ha rebut la vacuna la primera resident, una dona de 82 anys. Entre avui i demà quedaran vacunats tot El Cedre, Clararrabassa -on també s’han començat les vacunacions aquest matí- i l’Albó, tant professionals com residents, segons ha explicat el director general del SAAS, Josep Maria Piqué.

A la tarda també es començarà la vacunació al personal del SAAS. Els primers seran els professionals de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell que estan a primera línia. Pel que fa al centre hospitalari, Piqué ha detallat que són un total de al voltant de 600 professionals que es volen i poden vacunar, una xifra que està convençut que anirà en augment i que representa un percentatge “molt satisfactori”. Els que estan a “primera línia quedaran vacunats amb 4 o 5 dies i els de segona amb uns 4 o 5 dies més”, ha dit el director general del SAAS.

“Amb només cinc passos de la cadena matem a una persona”

Aquest inici de la vacunació s’ha viscut amb alegria, ha explicat Piqué. “Tots ho vivim com el començament d’una fita. Ens ha d’ajudar a accelerar el final d’aquesta pandèmia”, ha explicat el director general del SAAS. “És un moment històric perquè comencem un procés que afegeix una mesura, de les més importants, per aconseguir tallar la cadena”, ha insistit Piqué, que ha insistit en la importància de vacunar-se per protegir-se un mateix i també el seu entorn , perquè es talla la cadena que si no podria acabar contagiant a d’altra gent “i a la llarga acabarà matant a alguna persona”.

En aquest punt, el director general del SAAS ha explicat que amb una taxa de transmissió del virus d’1, pel que una persona en contagia una altra, “han de passar 50 salts de la cadena perquè es produeixin 15 hospitalitzacions i una mort”. Si la taxa puja a dos, “amb només cinc passos de la cadena matem a una persona. Jo, no havent tallat la cadena, mato a una persona al cap de cinc salts“, ha exemplificat.

