Vinagre de Mòdena: Origen, propietats i Falsos “Mòdena”

El vinagre de Mòdena s’ha convertit en un producte clau de la nostra gastronomia, sigui en amanides, o culminant algun plat “gurmet”. El seu sabor entre fort, dolç i amarg alhora, el seu color fosc i la seva textura, el fan tan característic, i el situen a la part alta del rànquing de la demanda de vinagre en l’actualitat. Precisament, per la seva alta demanda, no sempre el vinagre de Mòdena que consumim és el que pensem. Aquesta informació i molta més, l’aclarim en aquest article.

El vinagre de Mòdena prové originàriament de la ciutat de Mòdena, a la regió italiana d’Emília Romaña. És una varietat protegida des de 2001 i el més conegut s’elabora a partir de la maduració de raïm de Lambrusco, Mòdena i Trebbiano i en un procés d’envelliment en barril de fusta que va des dels 12 als 25 anys.

Entre les seves propietats, destaquen:

– El seu poder antiinflamatori. No en va, en l’antiguitat es realitzaven fregues amb ell per tot el cos quan estava adolorit, així com per a millorar el reuma i els problemes d’ossos. També, i per la mateixa raó, s’usava per a tractar els esquinços i el mal de coll. I és que la seva textura ho feia ideal per a aplicar-ho com un ungüent.

– Combat l’envelliment gràcies als seus efectes antioxidants, perquè és ric en polifenols, en concret, en substàncies que combaten els radicals lliures.

Segons molts estudis realitzats, s’ha demostrat que ajuda a absorbir el calci.

– S’utilitza contra l’acne i com a producte capil·lar, evitant el greix en el cabell i la corresponent caspa.

– Té propietats anticancerígenes.

– Prevé els problemes cardíacs.

– És antisèptic. Aquest vinagre, i el vinagre en general, conté àcid acètic, que és un compost bactericida. Per això, i encara que en una altra varietat, s’utilitza vinagre per a la neteja, ja que ajuda a desinfectar les superfícies, perquè elimina la floridura tòxica i altres germens.

– Conserva molts nutrients i minerals com el magnesi, el ferro, el fòsfor, el potassi i el manganesi.

– És un gran aliat contra la diabetis i la hipertensió.

– Ajuda a reduir el colesterol.

No obstant i tal com comentàvem a l’inici, cal tenir molt en compte quin vinagre realment estem comprant. L’acet que sol consumir-se a Espanya és lluny de l’original. Però, com podem saber si el producte que tenim davant, és realment un Mòdena?



La primera diferència està en el preu . Un vinagre de Mòdena original, val entre 50 euros i 500 euros, la qual cosa el fa poc assequible per al consumidor en general.



La segona, radica en la seva Denominació d’Origen Protegida (DOP). Només l’ampolla que conté aquesta etiqueta del Consell Regulador, assegura que aquest vinagre ha estat elaborat a la província de Mòdena i que ha seguit el seu procés tradicional d’elaboració.

El que solem trobar habitualment en el mercat, són un altre tipus de varietats. Les dues més comunes són:

El vinagre balsàmic de Mòdena etiquetat com a “Indicació Geogràfica Protegida”. Aquest és un altre tipus de segell de qualitat que permet que el producte no es fabriqui de manera íntegra a Mòdena, però que en part provingui d’allà. A la pràctica, per a ser etiquetat així, bastaria que el most original sigui originari de la regió italiana. Aquesta varietat requereix menys temps en barril (de 2 mesos a 3 anys), pot estar barrejat amb altres vinagres de vi i incloure el colorant E150 de caramel.

I finalment, trobaríem el més habitual, el vinagre balsàmic, que no conté cap de les dues anteriors etiquetes.

Malgrat això, sigui de Jerez, Huelva o balsàmic d’altres procedències, aquests vinagres solen ser bastant saludables, i les diferències radiquen en el seu sabor i això sí, en què contenen una major quantitat de sucres, per la qual cosa cal tenir-ho en compte i fixar-se bé abans de comprar-lo per a conèixer millor la qualitat amb la qual compta realment el producte