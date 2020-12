El Centre Cultural La Llacuna acull l’exposició ‘RE-interpretant Tappert’

El Centre Cultural La Llacuna ha estrenat l’exposició RE-interpretant Tappert, el projecte conjunt que han dut a terme els alumnes de l’Escola d’art del Comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració del Museu Carmen Thyssen Andorra. La iniciativa va arrencar el curs passat, amb la proposta als alumnes de l’Escola d’art d’inspirar-se en l’obra titulada VARIÉTÉ de Georg Tappert, una peça integrant de l’exposició temporal Influencers en l’art. De Van Goyen al Pop Art del museu andorrà. Es va demanar als estudiants d’art fer una reinterpretació totalment lliure i personal des de qualsevol disciplina artística (pintura, ceràmica, fotografia, gravat, joieria…). El resultat és una mostra que compta amb 36 obres i un ampli ventall de disciplines.

Neus Mola, cap de l’Escola d’art, ressalta la bona resposta dels alumnes i la seva implicació en el projecte. “Propostes com aquesta són sempre molt enriquidores pel seu gran potencial creatiu, perquè dona com a resultat, una gran diversitat de visions i percepcions diferents”, conclou.

De la seva banda, el conseller de Cultura i de Promoció Turística del Comú d’Andorra la Vella, Miquel Canturri, remarca la col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen Andorra i la importància d’establir vincles i sinergies entre els sectors públic i privat per potenciar les iniciatives i el treball dels creadors del país.

Teresa Areny, cap de projectes del museu, afegeix que “les col·laboracions entre dues entitats destinades a la promoció de l’art són el millor exemple per unir punts de vista tan diferents que enriqueixen les dues parts. La visió amateur d’una obra professional, és la unió perfecta per fer créixer el fet artístic i des del museu volem que les diferents exposicions puguin continuar sent un motiu d’inspiració per als artistes del país”.

El procés creatiu dels alumnes es va veure aturat per la pandèmia però amb l’inici del nou curs es van reprendre els treballs i, finalment, el públic podrà gaudir del treball dels alumnes de l’Escola d’art fins el 22 de desembre al Centre Cultural La Llacuna. Posteriorment la mostra es traslladarà al vestíbul del Museu Carmen Thyssen: hi romandrà exposada entre el 23 de desembre i el 10 de gener, coincidint amb les vacances de Nadal.