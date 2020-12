Cinc tendències en coloració amb les quals arrasaràs aquesta tardor

La nostra imatge influeix directament en la nostra autoestima. Per això, un canvi de look, per subtil que sigui, pot carregar-nos d’energia renovada per a superar aquesta tardor difícil. Tant si vols mantenir un estil natural com si et ve de gust trencar amb tot, tenim propostes de tendències en coloració que t’ajudaran a gaudir de la teva millor versió.

Ros ametllat, el to preferit per a donar calidesa a la tardor

Els rossos no paren de reinventar-se i continuen sent una de les opcions favorites cada temporada. I és que aporten llum, rejoveneixen i permeten jugar amb mil i un matisos per a adaptar-se a cada personalitat.

Aquesta tardor descobrim un deliciós to, el ros ametllat, per a afegir a les cabelleres la calidesa que reclamen. “Arriba un ros ideal per als dies tardorencs, molt més càlid, encara que igual d’afavoridor. Un to ametllat amb centellejos mel i vermellosos, i que ens recorda al mood de l’estació. Un ros que s’encén subtilment i resulta acollidor gràcies als suaus matisos vermells i daurats”, explica M.ª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera a Santa Cruz de Bezana (Cantàbria).

“Aquest ros ametllat ens permet crear matisos personalitzats per a cada persona, ja que segons la seva pell li podem donar més o menys llum. És ideal per a les cabelleres ja rosses i millor si són midi o llargues, ja que permeten expressar millor els detalls barrejant-se amb tons més apagats, com el nou moscada”, afegeix Carlos Valiente, director de Salons Carlos Valiente a Alzira (València).

Copper Hair: el vermell és per a totes

Encara que solem associar-ho amb rostres molt blancs i ulls verds, el color rogenc s’adapta a tot tipus de pells si se sap jugar amb els matisos que ofereix. “Els tons rogencs o copper ens aportaran llum o profunditat segons com sigui el nostre color de base. Per exemple, en les bases més clares dóna llum al cabell i en les més fosques, lluminositat en el rostre i lluentor en la pell”, afirma Anna Barroca, directora del saló Anna Barroca a Andorra La Vella.

En cabelleres més fosques, es pot optar per realitzar reflexos, metxes o fins i tot un afavoridor balayage rogenc. La tonalitat exacta haurem de triar-la tenint en compte tant el nostre to de pell natural com el que tinguem pel bronzejat. Així ho recomana Alexander Kiryliuk, director de SK Style Barcelona a Barcelona: “En les pells més pàl·lides i amb ulls clars, sempre aposto per les tonalitats clares i vives, les més pròximes als tons ataronjats. En canvi, en les pells brunes naturals, prefereixo els vermells més forts tirant al vi, perquè les pells fosques els admeten molt bé.”

El lila és el nou rosa

Encara que el rosa és un dels colors preferits per les dones a l’hora d’apostar per tons fantasia en el seu cabell, el lila pren força i es converteix en la tendència més original de la temporada. “El lila o violeta és un color molt més empoderador, comporta una connotació de força que no té el rosa, més relacionat amb l’infantil i la dolçor. És per això que les més avesades han decidit apostar per aquest color, aplicant-lo amb reflexos o d’una forma més total. La coloració en el cabell és sempre altament simbòlica i ens reflecteix com a individus i societat”, explica Felicitas Ordás, directora del saló Felicitas Hair a Mataró (Barcelona).

El color ametista és una altra de les tonalitats de tendència. Com explica Manuel Mon, director de Manuel Mon Estilistas a Oviedo (Astúries): “L’ametista combina a la perfecció amb tota mena de tonalitats de base. Queda molt bé en les puntes amb una arrel fosca o bé per a donar-li un twist a les cabelleres rosses. La clau està a personalitzar-ho segons els trets i la personalitat de la clienta.”

Money Piece Hair: un canvi de look ràpid i econòmic

I si et parlem d’unes metxes que, a més d’afavorir, permeten estalviar temps i diners en la perruqueria? Les metxes Money Piece Hair són una evolució de les balayage i mantenen aquest efecte natural amb arrels més fosques que es van aclarint cap a les puntes, un efecte ‘final d’estiu’ que tant afavoreix. La gran novetat la trobem en els dos flocs pròxims al rostre, més clars i que permeten que refresquem el nostre look amb pocs diners. Aquests tons daurats amb els quals emmarquem el rostre varien segons el color que portem en la resta de la cabellera. Es tracta de ser naturals, encara que pujant la intensitat de la llum per a aconseguir l’efecte que busquem.

Com explica Raquel Saiz, directora de Salón Blue en Torrelavega (Cantàbria): “Aquestes metxes van sorgir davant la necessitat d’aportar llum als flocs pròxims al rostre amb tonalitats més clares que en la resta de la cabellera. D’aquesta manera, aconseguim il·luminar, donar més volum i dimensió amb molt poc esforç i aconseguint grans resultats.” De la mateixa manera, requereixen molt poc manteniment i és una tendència ideal per a aquelles dones que volen renovar la seva imatge, encara que sense haver de recórrer a canvis radicals.

Metxes lava, per a fugir de la monotonia

Els 90 no fan més que portar-nos propostes. L’última són les metxes vermelles en color lava que va lluir la cantant Christina Aguilera en el videoclip de “Come On Over Baby (All I Want Is You)” i que ja han copiat les models Devon Lee Carlson i Bella Hadid.

Sens dubte, el període històric que estem travessant està deixant marca en el nostre ànim, per això és gairebé una necessitat trencar uns certs cànons per a donar espai a l’expressió emocional del que estem vivint “Aquestes metxes aconsegueixen una imatge trencadora, una espècie de punk chic, que s’adapta molt bé en diferents versions”, explica M.ª José Llata de Peluquería Llata Carrera.

“Aquestes metxes són ideals per a quan vols aconseguir un gran impacte amb poc esforç i menys manteniment. Si no vols que siguin tan marcades, es poden fer en els flocs interiors deixant que es vegi el color entremesclat amb la resta de la cabellera. Encara que si et vols sumar a la tendència amb contrast en l’arrel, pots atrevir-te amb els flocs pròxims al rostre”, afegeix Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

Per bellezactiva.com