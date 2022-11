VII Jornades de reflexió educativa a la Seu d’Urgell

Organitzades pel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, aquests divendres i dissabte, 25 i 26 de novembre, han tingut lloc les VII Jornades de reflexió educativa amb el tema “les STEAM poden ser atractives per a tothom”. Amb la col·laboració del Bisbat d’Urgell, el Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior del Govern Andorrà i la Caixa d’Enginyers de Catalunya.

El divendres, 25 de novembre, es va celebrar la inauguració de les Jornades a la sala magna de l’edifici del Seminari diocesà d’Urgell amb l’acte inaugural on van intervenir el degà del Col·legi, Àlex Rocas; Mn. Josep M. Mauri, vicari general del Bisbat i representant personal del copríncep; Fèlix Masjuan, president de Caixa d’Enginyers; Xavier Campuzano, director del departament de Formació del Ministeri d’Educació d’Andorra i Núria Tomàs, regidora d’educació de la ciutat de la Seu d’Urgell.

A la seva intervenció Mn. Mauri va donar la benvinguda als assistents excusant la presència de l’arquebisbe i copríncep Mons. Joan-Enric Vives, que aquell dia s’havia de trobar a Madrid a la reunió de la Conferència Episcopal Espanyola, i va destacar el paper que l’Església d’Urgell i els Bisbes-coprínceps sempre han tingut de col·laboració i estima amb la ciència i cultura, per exemple amb l’impuls decidit a la creació d’escoles per a nenes i joves en el món rural quan no n’hi havia cap. També va subratllar el valor de la necessitat d’una ètica que posi la persona en el centre del desenvolupament de les STEAM, fet que també va ser destacat pels altres ponents de la Jornada.

Les Jornades volen oferir una visió globalitzada de les STEAM (ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) amb el desig d’estimular els centres a fomentar les vocacions científiques a través de la formació en totes les etapes educatives.

Després de l’acte inaugural va tenir lloc una conferència inaugural sobre “Reptes i oportunitats de l’educació STEAM” on van intervenir: Sílvia Zurita, doctora en Química i formadora del departament d’Educació; Xavier Juan, professor jubilat; Júlia Guitart, estudiant de matemàtiques a cinquè (UB); i Judith Miró, vocal de ciències i matemàtica. La taula va ser moderada per Jacint Bassó, vicedegà del col·legi.

El dissabte 26 les Jornades van tenir lloc al Centre de Formació Professional de Sant Julià de Lòria.