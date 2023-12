Vídeo d’idees d’entrants per als àpats de Nadal

Quants lectors estan patint un pànic escènic a poquíssims dies de la celebració dels tres dies forts de Nadal: El 24 a la nit, el 25 per a dinar i el 26 -Sant Esteve-. Arriba un moment que, després de tants anys de convivència, tenint la mateixa família a casa, ja no se sap què oferir-los per a que en surtin ben contents i variar una mica.

“Naufragant per la xarxa” hem rescatat un vídeo que aporta un seguit d’idees, a nivell d’entrants, per a elaborar aquestes festes de Nadal. Són dates que s’allarguen molt. Cal pensar que, després arriba el Cap d’any i, també, hi ha l’àpat de Reis. Tan de bo el vídeo serveixi d’ajuda. Bones festes i bona taula!