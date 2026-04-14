Victòria de Pou i segones posicions per a Medina i Calvo, al primer gegant FIS de l’Esparver

Jornada de podis andorrans al primer dels dos gegants FIS -Trofeu Ford de la Copa Creand, organitzat per l’Esquí Club Ordino Arcalís- que es disputen dimarts i dimecres a la pista Esparver del Tarter-Grandvalira i que posaran punt i final a la temporada 2025-2026. En dones, Etna Pou s’ha imposat amb Íria Medina, segona. En homes, Àlvar Calvo ha assolit la segona posició, també.
Victòria i punts per a Pou, amb Medina 2a
En la cursa femenina, Etna Pou s’ha imposat amb 2.01.84, per davant d’Íria Medina (2.02.52, +0.68) i l’espanyola Lisa Vallcorba (2.03.02, +1.18). Pou feia tercera de mànega a la primera amb +0.18 respecte a Medina, que guanyava la primera baixada, però a la segona era Pou qui feia el millor temps, amb Medina a +0.86, finalitzant la cursa amb Pou com a guanyadora. A més, l’andorrana, que també era la millor U18, ha marcat avui 28.70 punts FIS, millorant els actuals 40.23, i signant el seu millor resultat de sempre en gegant.
També han completat la cursa Isabella Pérez en la 8a posició, i dins del top10 igualment Carlota Comellas, 10a.
Calvo, segon i millora de punts FIS
En la cursa masculina, Àlvar Calvo ha finalitzat segon amb 1.58.74, a 0.47 del vencedor, que ha estat l’espanyol Roger Barceló amb 1.58.27. Calvo, que a la primera mànega feia el tercer temps, a la segona ha signat el millor registre per a acabar segon. Tercer ha estat el també espanyol Simon Jorge Calzado amb 1.59.20 i 0.93. A més, amb aquesta segona posició Calvo ha marcat 32.93 punts FIS, millorant els seus actuals 36.04 i fent la millor cursa de la temporada en gegant.
També ha millorat punts Xavier Cornella, que ha marcat 37.12 millorant els actuals 49.44, en ser 4t avui amb 1.59.23, a 0.96 de Barceló.
Igualment, més andorrans han acabat al top10: Max Black ha estat 6è i millor U18, Àlex Rius 7è remuntant set posicions a la segona mànega i Marc Fernández 8è millorant tres places a la segona. 11è ha estat avui Maià Font, mentre que Pirmin Estruga ha estat 12è i rebaixarà els actuals 57.39 gràcies als 51.04 que ha marcat avui.
Per la seva part, Pere Cornella ha estat 14è, Robert Solsona i Marcel Pérez han igualat en la 17a posició, millorant els dos les seves puntuacions FIS. Solsona ha fet 59.07 i tenia 78.28, i Pérez ha marcat 59.07 i tenia 63.77, mentre que Jordi Rogel també ha fet punts, 62.14 quan tenia 66.12, per a finalitzar 19è.
També han finalitzat Èric Ebri (21è), Carlos Salinas (24è), Èric Guimerà (27è), Èric Mitjana (28è), i Sergi Puigdemasa (33è).
Dimecres, segon gegant FIS amb què es posarà fi a la temporada 2025-2026. Des de les 9:15h, a la pista Esparver.