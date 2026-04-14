Andorra acollirà la I edició del Premi Mountain Gastronomy Young Talent Awards, una aposta pel futur de la cuina de muntanya

El Lycée Comte de Foix acollirà la primera edició dels Mountain Gastronomy Young Talent Awards (MGYTA), una iniciativa que neix amb la voluntat de continuar posant en valor la gastronomia d’alta muntanya i generar oportunitats per al talent jove en cuina i sala. Els premis tindran lloc els dies 19 i 20 de maig: la primera jornada es dedicarà a formació, mentre que la segona acollirà la competició.
Abans de la cita presencial, se celebrarà una primera fase eliminatòria en línia. Els alumnes de cuina hauran de presentar una recepta de lliure elecció amb el corresponent vídeo d’elaboració, mentre que els alumnes de sala hauran de presentar un còctel, també de lliure elecció, amb el seu vídeo. El jurat seleccionarà els millors candidats, que accediran a la fase presencial.
El 20 de maig, després d’haver assistit a la jornada de formació el dia d’abans, els finalistes hauran de demostrar les seves habilitats en directe. Els participants de cuina hauran d’elaborar un fricandó de vedella d’Andorra amb bolets, mentre que els de sala s’enfrontaran a cinc proves: servei de taula, servei de vi, elaboració d’un còctel, tiratge de cervesa i prova de cafè.
El projecte, impulsat per l’agència The MK Wolf conjuntament amb el Lycée Comte de Foix, s’adreça a estudiants d’hostaleria i turisme d’Andorra, Catalunya i França. Sota el lema “Els joves cuinen el futur”, la iniciativa combina formació i competició gastronòmica amb l’objectiu de connectar el món acadèmic amb la realitat del sector. Alhora, posa el focus en el producte local, el territori i la cuina de muntanya com a motors d’innovació i desenvolupament professional, i aspira a consolidar-se com una plataforma de referència per a la projecció de nous talents gastronòmics.
Durant la presentació, Xavier Romeu, director dels premis, ha manifestat que “els MGYTA neixen per a donar visibilitat al talent jove i situar la gastronomia de muntanya al lloc que mereix, connectant formació, territori i futur professional”. Per la seva banda, Enric Torres, director de producte i esdeveniments d’Andorra Turisme, ha destacat que “la gastronomia d’alta muntanya és un dels pilars estratègics del país i l’eix del nostre Pla gastronòmic, que té com a objectiu posicionar Andorra com a referent en aquest àmbit. Per això, donem ple suport a iniciatives com els premis Joves Talents de Gastronomia de Muntanya. Acollir aquest certamen a Andorra contribueix a reforçar aquest lideratge i, sobretot, a inspirar les noves generacions a veure en aquest sector una oportunitat real de futur professional”.
L’acte de presentació també ha comptat amb la participació institucional d’Olivier Salvan, proviseur del Lycée Comte de Foix, i alguns dels membres del jurat, com els xefs Carles Flinch (Restaurant Can Manel), Pep Moreno (Restaurant Deliranto), Rafael Muria (Restaurant 4 Molins) i Filipe Peredo (Cap de cuina de Grans Magatzems Pyrenees)
Les escoles participants en aquesta primera edició són:
-Institut Lycée Comte de Foix d’Andorra
-Lycée Christian Bourquin – Académie Montpellier d’Argelès-sur-Mer
-Escola Superior d’Hostaleria Vedruna Pro de Barcelona
-Escola d’Hoteleria Joviat Culinary de Manresa
-Escola d’Hoteleria del Pallars – Institut Hug Roger III de Sort
-Institut de Gastronomia i Restauració de Barcelona
Amb aquesta iniciativa, Andorra reforça la seva aposta per la gastronomia com a motor cultural i professional, i consolida el seu posicionament com a enclavament clau en l’impuls del talent emergent vinculat a la cuina de muntanya. El projecte compta amb el suport institucional d’Andorra Turisme.