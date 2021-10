Victòria convincent del BC Andorra davant l’Unicaja (83-74)

Gran tarda de bàsquet aquest dissabte a la Bombonera i victòria per 83-74 del BC Andorra davant de l’Unicaja de Màlaga. Victòria de les que agraden a Ibon Navarro amb l’equip compartint responsabilitats, mostrant agressivitat i intensitat i posant un nivell d’energia molt alt en totes les accions. Unicaja és un equip amb molt talent, i aquest dissabte s’ha vist superat pel conjunt tricolor, que ha mostrat molt desig. El 41 a 27 en el rebot pels andorrans podria ser un bon exemple per explicar com els d’Ibon Navarro han anat a pel partit i no han esperat a que el partit els hi caigués a les mans.

Per altra part, quan l’equip es comporta d’aquesta manera apareix una màxima difícilment discutible i és que com millor defensa aquest equip millor ataca. Hi ha uns vasos comunicants entre el nervi que li posa l’equip al darrera i la millora en els percentatges en atac. En aquest partit s’ha vist aquesta versió sòlida del BC Andorra que fa pensar que l’equip serà protagonista en les competicions que disputa. L’equip tricolor ha guanyat 3 dels darrers 4 partits de lliga i el que ha perdut ha estat per un sol punt. Les coses giren cada cop més rodones.

La posada en escena ha estat molt bona en clau tricolor. L’agressivitat anava acompanyada de ratxes de triples que han portat el marcador fins el 20-9 i un 23-15 esperançador al final del primer quart. En el segon, el domini ha seguit sent local però unes quantes pèrdues de pilota i la qualitat dels jugadors de l’Unicaja han deixat les coses en un 37-38 que en un partit de bàsquet és més o menys com tornar a començar.

Unicaja ha arribat a posar-se 39-42 i semblava que havia entrat millor a la segona part. El BC Andorra ha emergit en aquest moment amb un parcial brutal de 19-0 passant per sobre del rival. I els d’Ibon Navarro, simplement, han dinamitat el partit. És veritat que Unicaja s’ha arribat a posar a només 6 punts en el darrer quart però el joc andorrà era ferm, tant com els seus propòsits i la victòria s’ha quedat a casa davant d’una Bombonera satisfeta, calenta i activa.

Tunde ha estat el més valorat amb 18 en un partit en el que s’ha tornat a veure la seva millor cara. L’estadística ha estat plena de bones notícies. Codi Miller-McYntire ha fet 13 punts amb 6 assistències, Jelínek ha fet 15, Hannah 13 i Crawford 10. Partit coral en una gran victòria del conjunt tricolor que ja comença a pensar en el partit de dimarts vinent a Hamburg a la Regular Season Eurocup.

Text: www.bca.ad