L’Andorra Shopping Festival i Tots Sants omplen els carrers de visitants

L’entrada de visitants per a aquest cap de setmana de Tots Sants s’està notant molt en els principals eixos comercials de la capital. A més, per incentivar les compres, Andorra Turisme va engegar aquest divendres l’ Andorra Shopping Festival i aquest és el primer dels tres caps de setmana que se celebrarà.

Riuades de visitants passejant per l’eix comercial. És el cap de setmana llarg de Tots Sants i han aprofitat per passar aquests dies pel Principat. Un dels al·licients, les botigues, per això no han volgut perdre l’oportunitat de fer una mica de compres.

I tot emmarcat en l’Andorra Shopping Festival. Una bona manera d’incentivar les compres és a través de la música, que de fet ha omplert la zona comercial de concerts. Uns dels que no han faltat a la cita tampoc són Els Pali.