Verdú viatja a Adelboden amb els deures fets per a competir diumenge

Joan Verdú a Alta Badia. Foto: Christophe Pallot Agence Zoom

L’esquiador del Principat, Joan Verdú, ha estat entrenant aquesta setmana a Ponte di Legno (Itàlia), per a acabar de preparar la pròxima cita de la Copa del Món de gegant a Adelboden. L’andorrà va reiniciar els entrenaments al principi del mes i els ha completat a Ponte di Legno per a posar la maquinària a punt per la cita suïssa.

L’equip al complet iniciava aquest dijous el viatge des de Ponte di Legno a Adelboden. Avui divendres seria dia de descans per a l’andorrà, mentre que el dissabte hi haurà un warm up (un escalfament) per a activar-se i ja el diumenge la cursa.





Finalment, diumenge

La cursa d’Adelboden, que s’havia de disputar el dissabte dia 11 de gener, s’ha traslladat al diumenge dia 12 per les previsions meteorològiques i per a poder celebrar en les millors condicions tant el gegant com l’eslàlom que, en aquest cas, serà dissabte. Verdú, que correrà el gegant, tindrà doncs la primera mànega a les 10:30h i la segona a les 13:30h del diumenge.