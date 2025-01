La Generalitat obre una nova etapa de relacions amb l’Aran i es compromet a consolidar el seu autogovern

Una imatge de la reunió d’aquest dijous (Govern.cat)

La Generalitat de Catalunya i el Conselh Generau d’Aran s’han reunit aquest dijous en la primera comissió bilateral entre ambdues institucions des de l’entrada del nou govern català. Presidida pel conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i la síndica de l’Aran, Maria Vergés, la trobada ha servit per a compartir els reptes que té sobre la taula el territori aranès i impulsar acords concrets.

Per a Dalmau, aquesta primera reunió suposa “l’inici d’una nova etapa d’aliances renovades que ens permetrà arribar a acords de vital importància”. I ha afegit que “només amb treball compartit entre les institucions del conjunt del país aconseguirem posar en marxa Catalunya”. El conseller també ha refermat el compromís de l’Executiu català d’avançar en el desenvolupament de l’autogovern de l’Aran i fer-ho a través d’acords concrets. “Sortim de la reunió amb 3 acords clars: primer, creació d’una taula per a abordar el finançament singular de l’Aran amb l’objectiu que pugui estar en marxa el 2025. Segon, constitució d’una taula per revertir la manca d’habitatge assequible. I tercer, una declaració política que reconeix la singularitat del règim propi de l’Aran”, ha explicat.

Per la seva banda, la síndica Maria Vergés ha mostrat la seva satisfacció pels passos endavant que s’estan fent en matèria econòmica a través d’un finançament singular “que permetrà dotar d’estabilitat financera al territori”. Així mateix, ha destacat la importància del traspàs de competències en matèria d’emergències i protecció civil, i ha recordat la necessitat que es consolidi l’autonomia de l’Aran i “es respecti la singularitat administrativa i jurídica del territori”, tal com va expressar en la darrera compareixença al Parlament de Catalunya.

La trobada arriba en un moment clau, després de les reunions que la síndica ha mantingut amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i amb la major part dels consellers i conselleres, on s’ha marcat una agenda ambiciosa i amb molts reptes per a assolir.





FINANÇAMENT

La Comissió Bilateral ha donat el vistiplau a l’Acord de Finançament per a l’any 2025, amb una previsió de dotació de 39,2 milions d’euros, un 19% més respecte del Fons de l’any 2024 que ja estava prorrogat de l’any anterior. En aquest Fons s’inclouen 200.000 euros destinats al foment i promoció de l’aranès que es van aprovar en l’anterior legislatura, així com polítiques de foment de la salut i la cobertura de la despesa pel traspàs de competències dels serveis d’emergències.





HABITATGE

L’accés a un habitatge assequible i digne és un problema que s’ha agreujat en els darrers anys i que s’ha estès a tot el territori català. En el cas de l’Aran, la falta d’habitatge ve condicionada per dos factors: l’alta demanda d’habitatge turístic i la falta d’oferta perquè la població s’arreli al territori. Per això, la comissió bilateral ha acordat constituir la Taula d’Habitatge de l’Aran per a impulsar conjuntament mesures per a crear habitatge públic a l’Aran.





RECONEIXEMENT DE LA SINGULARITAT I L’AUTOGOVERN

Finalment, les dues institucions han acordat una declaració conjunta de reconeixement de la singularitat d’Aran i el desenvolupament del seu autogovern. En el text, ambdues institucions es comprometen a treballar de manera conjunta per a establir els mecanismes necessaris perquè el Conselh Generau d’Aran pugui desenvolupar amb garanties i solvència la seva competència plena en tots els àmbits d’acord amb les normatives vigents, respectant la seva posició singular i la seva capacitat d’autogovern. Així mateix, iniciar un procés que compti amb la participació d’ambdues parts que determini les necessitats pressupostàries i recursos administratius per tal de fer factible l’aprovació d’un nou model de finançament singular d’Aran abans de finalitzar el 2025.