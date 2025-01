Un jardí dissenyat per als més petits

Un nen jugant al jardí amb la seva mascota (AMIC)

Preparar un jardí pensat per a nens implica crear un espai segur, divertit i estimulant on puguin jugar i explorar amb total llibertat. La clau és combinar disseny funcional amb elements que despertin la seva imaginació i curiositat. En primer lloc, la seguretat ha de ser prioritària. És fonamental revisar el terreny i eliminar possibles riscos com a objectes punxants, plantes tòxiques o desnivells perillosos. A més, resulta útil incloure superfícies toves, com gespa natural o artificial, per a esmorteir caigudes.

Una bona idea és dividir el jardí en zones segons el seu ús. Pots dedicar una àrea per a jocs amb estructures com gronxadors, tobogans o una caseta infantil. Una altra zona pot estar reservada per a activitats creatives, com ara un racó amb sorra o una taula de manualitats a l’aire lliure. Si l’espai ho permet, incloure un petit hort infantil us ensenyarà el valor de cuidar la natura mentre es diverteixen.

No oblidis afegir elements decoratius que despertin la seva imaginació, com ara camins de pedres de colors, mini estanys segurs o un racó de lectura sota un arbre. A més, prioritza materials resistents i fàcils de netejar per a un manteniment senzill.

Finalment, un jardí per a nens ha d’evolucionar amb ells. A mesura que creixin, adapta l’espai perquè segueixi sent atractiu i adequat a les noves necessitats, fomentant sempre el joc a l’aire lliure i el contacte amb la natura.





Per Tot Sant Cugat