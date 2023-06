Vela (PS) pregunta per si hi ha “col·lapse” en les operacions a l’hospital

La consellera general del PS, Susanna Vela (socialdemòcrates)

La consellera general i presidenta suplent del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, ha entrat avui a Sindicatura una bateria de preguntes escrites dirigides al Govern sobre les intervencions quirúrgiques des del 2020 fins avui realitzades a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’objectiu de les qüestions és tenir tota la informació relativa al “col·lapse” que aparentment pateix el servei i que “obliga als pacients a ser operats més tard del previst”.

En aquest sentit, Vela ha preguntat sobre el temps d’espera que hi ha per a poder operar (per tipologia) i per la planificació (mensual, trimestral, semestral…) per a l’ús dels quiròfans de l’hospital. Així mateix, la consellera general demana pel nombre d’intervencions quirúrgiques per pacient i tipus autoritzades i realitzades al 2020, 2021, 2022 i 2023 per pacients i per tipus d’intervencions; el nombre de proves diagnòstiques i el nombre de visites a l’especialista fetes durant els anys esmentats.