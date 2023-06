Acord d’associació: S’avança amb 6 annexos més

Imatge de la reunió plurilateral per a avançar en l’Acord d’Associació Andorra-UE (SFGA)

La delegació d’Andorra i el Secretariat General de la Comissió Europea mantenen aquesta setmana una nova ronda per a seguir avançant en la negociació del projecte d’Acord d’associació. La reunió bilateral va començar aquest dilluns a la tarda i s’ha reprès aquest dimarts al matí i ha permès avançar en la negociació tècnica de 6 annexos.

Concretament, el Secretari d’Estat per a les Relacions amb la Unió Europea i cap negociador, Landry Riba, ha mantingut la defensa de la posició andorrana en matèria de competència, regulació tècnica dels productes, energia, estadística i comerç. També s’ha inclòs en l’agenda bilateral els debats sobre la lliure circulació de capitals, en concret per a analitzar com coexistiran l’Acord d’associació i l’Acord monetari, un instrument mitjançant el qual Andorra ja reprèn part del cabal europeu.

Finalitzada la ronda bilateral, aquesta setmana també és previst que es reprengui el debat bilateral amb les converses conjuntes amb Mònaco i San Marino. La trobada de dijous permetrà seguir amb les converses sobre l’Acord marc de manera conjunta amb els dos altres microestat europeus. Aquesta part del projecte de l’Acord d’associació està acordada en un 85% i es va deixar de tractar al 2019, a l’espera que avancessin de manera substancial la negociació dels annexos. Ara, un cop totes les parts han debatut bona part de les llistes de cabal europeu que cada país haurà de reprendre mitjançant l’Acord d’associació, s’ha considerat oportú continuar avançant en l’Acord marc, que és comú a totes les parts.

Les negociacions continuaran l’11 de juliol, amb la darrera sessió abans de l’estiu. Així mateix, els caps negociadors es trobaran amb el màxim responsable de la Comissió Europea per a aquest projecte i vicepresident per a les relacions interinstitucionals i la prospectiva, Maroš Šefčovič, el pròxim 4 de juliol, per a repassar els avenços assolits durant el primer semestre de l’any i acordar el full de ruta per a la segona part de l’any.