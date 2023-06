Fixats els períodes hàbils per a la nova temporada de caça

Tres senglars (freepik)

La Comissió de Seguiment de la Caça s’ha reunit aquest dimarts per a fixar els períodes hàbils per a la temporada de caça 2023-2024. Així, s’ha establert que el període per a la caça menor queda fixat del diumenge 1 d’octubre al diumenge 7 de gener del 2024. Pel que fa a la temporada de caça del porc senglar, el període s’allarga fins al 31 de març del 2024.

La reunió ordinària, presidida pel ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha comptat amb la presència de representants de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, de l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra i de les associacions protectores dels animals.

En relació amb l’acordat durant la comissió, s’han consensuat els plans de caça 2023-2024 del cabirol i del mufló en terreny cinegètic comú i del mufló en el vedat de caça d’Enclar i en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany. Així mateix, i per a fomentar una millor aplicabilitat d’aquests plans, s’ha acordat que s’iniciaran el mateix dia que comença el pla de caça de l’isard en terreny cinegètic comú (setmana de l’isard), és a dir, el dia 10 de setembre. A més, la comissió també ha consensuat, arran de la constatació de l’estabilització de la població de muflons i de cabirols, mantenir els plans de caça d’aquestes espècies, similars als de la temporada anterior. La voluntat de la iniciativa és intentar limitar els danys a activitats agrícoles i ramaderes i els accidents de circulació, en relació amb aquestes dues espècies.

Entrant en detall, es manté l’establiment de dos plans de caça per al mufló diferenciats en terreny cinegètic comú, en la unitat de gestió de Setúria-Comapedrosa-Madriu, i en la unitat del Centre d’Andorra. S’ha aprovat un pla de caça del mufló en Setúria-Comapedrosa i Madriu, de 220 femelles o corders i 45 mascles, diferenciant els 2 sectors. Es destinaran un màxim de 8 captures agrupades (4 femelles i 4 mascles) a caçadors estrangers no residents.

Quant al pla de caça del mufló en terreny cinegètic comú, excepte els sectors Setúria-Comapedrosa i Madriu, s’autoritzen 150 captures: 120 femelles en el període hàbil de caça d’hivern i 30 captures mascles en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu. Es destinaran un màxim de 15 captures a caçadors estrangers no residents. Pel que fa al mufló en el vedat temporal d’Escaldes-Engordany, s’ha incrementat el pla de caça a 8 muflons (4 femelles i 4 mascles). S’ha reduït el pla de caça en el vedat de caça d’Enclar a 2 muflons mascles i per primera vegada, s’aplicarà un pla de caça del mufló al vedat de caça de la vall de Ransol de 2 muflons mascles, amb l’objectiu de limitar l’expansió de la seva població en aquest vedat.

El pla de caça del cabirol en terreny cinegètic comú autoritza 150 captures de femella en el període hàbil de caça d’hivern i 100 captures de mascle en el conjunt dels períodes hàbils de caça d’hivern i d’estiu establerts. Per a millorar el resultat del pla de caça en les femelles de cabirol, s’ha decidit aplicar el sistema emprat l’any passat en les captures de femelles de mufló. Es permeten captures suplementàries, però amb el límit de dues per temporada i caçador, sense sobrepassar la quantitat establerta pel pla.

Els caçadors adjudicataris d’una llicència especial de caça hauran de dur, sempre que estiguin en acció de caça, el carnet de caçador, el document que certifica l’entrega de l’anella i l’anella corresponent a la captura adjudicada.

El període per a sol·licitar la participació en els sortejos dels plans de caça del mufló o del cabirol i la llicència especial de caça de l’isard estarà oberta entre el 3 de juliol i el 29 de juliol del 2023, ambdós dies inclosos. Tots els tràmits relacionats amb la caça es poden realitzar mitjançant les oficines de Tràmits o la pàgina d’internet www.e-tramits.ad. El detall concret dels períodes establerts es podrà consultar pròximament al BOPA.