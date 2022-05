El COEX realitza 160 dies d’actuació hivernal

El cap de l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX), David Palmitjavila, ha presentat aquest dimarts el balanç de la temporada de vialitat hivernal 2021-2022, que inclou totes les tasques per dur a terme la treta de neu i la vigilància d’allaus que afecten les Carreteres Generals i Carreteres Secundàries de la xarxa viària d’Andorra.

En aquest sentit, Palmitjavila ha explicat que durant la campanya –entre l’1 de novembre i el 30 d’abril– s’han efectuat diverses operacions de conservació relacionades amb l’explotació de carreteres, concretament amb la vialitat hivernal. Entrant al detall, el cap del COEX ha recordat que durant la temporada existeix un sistema de guàrdia format per un equip per sector que recorre tota la xarxa viària del país diàriament a partir de les 4 hores de la matinada per dur a terme la neteja de la neu que hi ha a les voravies de les carreteres generals en zones interurbanes, en un total de 140 km. A més s’executen les tasques de piconat de gel de cunetes i carreteres.

En total, ha afegit, en la temporada d’hivern s’han fet sortides de manteniment preventiu i de treta de neu al llarg de 160 dies. Palmitjavila ha posat en relleu que les nevades de la campanya 2021-2022 s’han concentrat especialment a principi de la temporada. Un fet ha continuat, que consegüentment ha concentrat les tasques del COEX en dies concrets i que ha fet palès de la importància de la coordinació i la cooperació d’aquesta àrea amb la resta d’agents implicats en la circulació, mitjançant el Pla Director de Vialitat Hivernal.

El responsable del COEX ha emfatitzat que aquesta ha estat una campanya en la qual s’han activat 298 fases de neu, de les quals 282 van ser grogues i 16 negres. Una xifra global menor a la del període 2020-2021, quan se’n van activar 362, i que s’acosta a la del 2019-2020 (261 fases).

Per garantir la seguretat a la xarxa viària nacional també es compta amb els sistemes de protecció d’allaus, destacant els sistemes explosius de Gazex a través dels quals es van dur a terme 202 tirs al llarg de tota la temporada, així com el sistema de canó avalancheur (16 tirs de canó totals).

Balanç de l’any 2021 del COEX : 622 quilòmetres de segat de carreteres i 11 tones de residus recollides

D’altra banda, David Palmitjavila ha presentat el balanç del treball del COEX durant tot l’any 2021. En aquest punt, sobresurt el treball de segat de vegetació a les carreteres (187 quilòmetres a Carreteres Generals i 435 quilòmetres a Carreteres Secundàries) i el treball de neteja de cunetes (94 quilòmetres a Carreteres Generals i 218 quilòmetres a Carreteres Secundàries).

Així mateix, el cap del COEX ha subratllat que les tasques de neteja a la via inclouen també la retirada i el transport de les deixalles de calçades, voreres, cunetes, vorals i talussos de les carreteres, així com també dels punts de berenada. Al llarg del 2021 s’han recollit un total d’11 tones de residus.

En paral·lel, durant el 2021 l’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres també ha executat actuacions d’escombrat amb aspiració a la xarxa de carreteres generals en 2.564 quilòmetres, així com actuacions d’escombrat amb raspall frontal a la xarxa de carreteres secundàries en 5.834 quilòmetres. A més, dins de l’activitat de conservació ordinària es contempla la restitució de tota la senyalització vertical, ja sigui de circulació, orientació, patrimonial i turística o de rutes ciclistes. També es fan tasques de reposició de tot el material d’abalisament. El total d’elements reposicionats ha estat de 760 unitats.

Finalment, Palmitjavila s’ha referit a la bona tasca del servei de guàrdia del COEX, actiu 24 hores al dia cada dia de l’any, que en el decurs del 2021 va dur a terme 59 sortides d’urgència i va intervenir en 58 accidents a la xarxa viària, en què es van veure afectats diversos vehicles.