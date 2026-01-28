Vela demana informació sobre la reclassificació dels llocs de treball de l’Administració General anul·lada pels tribunals

La presidenta i consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela Palomares, ha adreçat una sol·licitud formal al Govern perquè faciliti tota la documentació relativa a la reclassificació dels llocs de treball de l’Administració General duta a terme l’any 2023. Aquesta petició es produeix arran de la sentència del Tribunal de Batlles que ha declarat nul·la la reclassificació aprovada pel Govern per no haver-se ajustat al procediment legal establert. La resolució judicial obliga l’Executiu a reiniciar el procés de reclassificació, seguint els tràmits previstos i amb la convocatòria d’un comitè tècnic amb representants sindicals.
D’acord amb l’article 5 del Reglament del Consell General, el Grup Parlamentari Socialdemòcrata ha demanat al Govern, en el termini més breu possible, informació sobre els llocs de treball revisats, ordenada per lloc de treball i nivells, els criteris utilitzats per a augmentar-ne el nivell i el procediment seguit en la reclassificació, així com les persones que hi van intervenir.
Des del PS es considera imprescindible disposar d’aquesta informació per a garantir la transparència de l’actuació governamental i per a assegurar que el nou procés de reclassificació es dugui a terme amb totes les garanties legals i amb la participació dels agents socials implicats.