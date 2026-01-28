El president del Comitè Olímpic Espanyol posa en valor el futur centre d’alt rendiment de la neu i muntanya de l’Aran

El president del Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha visitat l’estació d’esquí de Baqueira Beret i el Centre de Tecnificacion d’Espòrts d’Iuèrn dera Val d’Aran (CETEI), des d’on ha destacat la voluntat de totes les institucions per a impulsar un centre d’alt rendiment de neu i muntanya a l’Aran. Blanco ha manifestat que aquesta instal·lació suposaria “un gran impuls per a potenciar l’esport de base”.
El president del COE ha volgut donar suport als clubs i federacions i als joves talents pocs dies abans de començar els Jocs Olímpics d’hivern, a Itàlia. En la seva visita, ha estat acompanyat per la síndica Maria Vergés, directius de Baqueira Beret i l’alcalde de l’Ajuntament de Naut Aran, César Ruiz-Canela.
El president de la Reial Federació Espanyola d’Esports d’hivern (RFEDI), May Peus España, ha subratllat que la presència de Blanco ha estat “un reconeixement al territori i al Pirineu”. Per la seva banda, Maria Vergés, s’ha mostrat molt optimista afirmant que “hi ha una clara alineació per part de totes les institucions per a fer realitat aquest centre d’alt rendiment de neu i muntanya”.