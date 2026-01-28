Aina Sánchez estrena “22 Caixes”, al Cicle Cultural d’Encamp

Aina Sànchez estrena l’obra de teatre “22 caixes”, aquest divendres, 30 de gener, al Cicle Cultural d’Encamp. Amb dos passis, un divendres i un dissabte, la jove encampadana recent sortida de l’Institut del Teatre posarà en escena la seva darrera creació. L’espectacle convida i acull a l’espectador a l’escenari, transformat en una habitació plena de caixes, on cadascuna d’elles amaga emocions, secrets i records. Una proposta íntima i immersiva que connecta amb el públic a través del moviment i la interpretació.
Les representacions tindran lloc el divendres, 30 de gener, a les 20:30 hores, i el dissabte, 31 de gener, a les 19 hores, a la Sala de Festes del Complex d’Encamp. Les entrades tenen un preu de 14 euros i es poden adquirir a través del web comuencamp.ad/vendaentrades.
Aina Sánchez ha estudiat a l’Institut del Teatre a Barcelona. Amb només 21 anys s’ha pogut veure en produccions de la Jocand com ara Temps era Temps, Troianes, Amén o Arrels d’Arreu, en diverses visites teatralitzades i altres formats teatrals tot i la seva joventut. El 2022 també va formar part del projecte La llançadora, del Comú d’Encamp amb l’obra “Eclosió, soc el cos clos” obrint camí en el món de la dansa.
Aquest estiu ha residit durant quatre setmanes a La Feréstec, on ha treballat la creació d’una peça en solitari on explorarà els diferents llenguatges que li han interessat durant aquests anys de formació i que ha servit per a posar en relleu els seus desitjos actuals. El bufó i el clown, la dansa, els rituals, i la manipulació d’objectes i materials com a elements màgics teatrals, són alguns dels llenguatges que ha explorat i que també es podran veure en aquesta peça.
El cicle cultural d’Encamp continua fins al juny amb propostes per a tothom
El Cicle Cultural d’Encamp 2026 ofereix una programació variada i pensada per a tothom, amb l’objectiu d’arribar a tots els segments d’edat de població, des d’infants fins a gent gran.
Així, des del gener i fins al juny, el cicle inclourà esdeveniments de diferents disciplines i formats, com ara música en directe, espectacles musicals, teatre, dansa, i un monòleg.
Es pot consultar tot el programa aquí.