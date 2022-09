Vela demana informació sobre la Llei per a la promoció de la sostenibilitat urbanística i turística

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha entrat una demanda d’informació a Sindicatura per tal que el Govern faciliti tota la documentació i informes en què s’ha basat per a formular la Llei per a la promoció de la sostenibilitat del desenvolupament urbanístic i del turisme.

Vela vol, vista la “insuficiència” de la memòria econòmica i tècnica que acompanyava el projecte de llei, tenir accés als informes tècnics, econòmics i jurídics que avalen la normativa entrada amb caràcter d’extrema urgència i necessitat durant el passat debat d’orientació política, els quals no es van aportar en tramitar el text.