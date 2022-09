Quinze aspirants en l’examen d’àrbitre de natació amb Anna Garcia

Un total de quinze persones han participat en l’examen d’àrbitre de natació fet aquest diumenge, dia 25 de setembre, a la sala polivalent del centre de tecnificació esportiva d’Ordino i supervisat per Anna Garcia, presidenta del comitè català d’àrbitres.

A l’examen s’han sumat cinc candidatures vingudes des de diversos punts de Catalunya, elevant la xifra de les deu candidatures previstes inicialment, fins als quinze participants. El perfil de l’aspirant era de nedadors en actiu, exnedadors o nedadors a partir de setze anys.

En acabar l’examen, Anna Garcia, ha enviat un missatge inspirador als participants: “Actualment, les oportunitats de promoció de l’àrbitre andorrà son molt altes, sou pocs, si teniu la voluntat d’aprendre, tindreu l’oportunitat de créixer. De vegades, quan acaba la carrera esportiva d’un nedador, aquest es desvincula sense realment voler-ho fer. He estat nedadora, vaig ser entrenadora i després àrbitre. He decidit continuar, sempre, amb la voluntat de col·laborar amb els clubs i amb la federació catalana i aquí estic, trenta-quatre anys després. Entrenar o arbitrar, és una manera de continuar. Sempre he dit que l’àrbitre té entre les seves mans el futur de la natació. Sense àrbitre, no pot haver-hi competició”.

El president de la federació, Joan Clotet, ha expressat l’agraïment institucional cap a les federacions Espanyola i Catalana pel suport que donen a la FAN. També, ha tingut paraules d’agraïment cap al comitè català d’àrbitres i a títol individual cap a l’examinadora. Per a Clotet: “tot el que sigui fer formacions està en la línia del que impulsarem i ens dedicarem a fer”. Finalment, ha animat als participants andorrans a elevar propostes des de l’àmbit participatiu que permetin fer créixer a la federació.

Les declaracions han finalitzat amb la participació de Carolina Cuen, àrbitre internacional per Andorra: “formar-se com a àrbitre no és un procés tancat, cada dia aprens i afrontes noves situacions. L’arbitratge en la natació, és un treball d’equip, una experiència en la que tots tenim el mateix objectiu en ment: les mateixes regles per a tothom i justícia per a cada nedador, independentment del tipus de competició petita o gran, local o internacional”.