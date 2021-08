Vallnord – Pal Arinsal estrena dos nous circuits d’e-Bike al sector d’Arinsal

Des de fa temps, l’objectiu de l’estació de la Massana ha estat la unió dels dos sectors durant l’estiu. Així doncs, aquest any integren dins de la seva estratègia estival l’ampliació del domini amb dos nous circuits d’e–Bike. La idea és destinar el sector de Pal pel Bike Park, el sector d’Arinsal per l’e–Bike i com a centre neuràlgic de totes les activitats de ciclisme, el restaurant del Coll de la Botella, on també serà el protagonista pel ciclisme de carretera. Avui, EMAP ha presentat els nous circuits d’e-Bike.

Amb aquesta estrena, l’estació també ha comunicat que durant la Copa del Món UCI de BTT, que tindrà lloc del 12 al 17 de juliol del 2022, també acollirà la modalitat d’e-Bike (a més de Cross Country, Short–Track i Descens).

Aquest matí, Vallnord – Pal Arinsal ha presentat els nous circuits d’e–Bike al sector d’Arinsal. Una de les novetats de presentades per l’estació a inicis de temporada d’estiu. Es tracta d’un total de 2 circuits amb recorregut circular amb punt d’inici a Comallemple fins al Xalet Igloo. En total, el circuit fa uns 5 km repartits en 2,7 km de pujada i 2,3 km de baixada i un desnivell total de 385 m. Aquests circuits se sumen als dos circuits d’e–Bike que ja existeixen al sector de Pal. En total, l’estació ofereix ara més de 50 km de circuits.

Amb aquesta novetat, també s’ha pogut estrenar la Ronda e-Bike, un circuit de 25 o 30 km, en funció dels trams escollits, que té la intenció d’unir el sector de Pal amb Arinsal en un sol circuit. Aquest tram s’inicia a l’oficina de turisme de la Massana i puja cap al sector d’Arinsal fins al Port Negre i un cop a dalt, gràcies al telefèric, poder accedir a Pal, pujar cap al Pic del Cubil i baixar fins a la Caubella i arribar de nou a l’oficina de turisme de nou. Tal com ha presentat el director de màrqueting de Vallnord – Pal Arinsal, Pedro Morán, “aquesta Ronda d’e-Bike s’anirà ampliant amb el temps. La idea és poder sumar més circuits que uneixin els dos sectors”.

Aquesta obertura ha permès així mateix fer una aposta per la restauració al sector d’Arinsal. Morán ha afegit que “l’objectiu és poder potenciar aquest sector i per aquest motiu, durant tots els caps de setmana d’estiu, el restaurant The Terrace estarà obert tots els divendres fins als diumenges al migdia.”

BIKE PARK A PAL, E-BIKE A ARINSAL I EL COLL DE LA BOTELLA COM EL CENTRE NEURÀLGIC DEL CICLOTURISME

Aquesta és la intenció de Vallnord – Pal Arinsal. La nova estratègia de cicloturisme definida durant aquest estiu, ja ha permès realitzar diverses accions. Una estratègia que engloba tots els canals de comunicació de Vallnord – Pal Arinsal, entre ells, una nova línia de marxandatge de ciclisme de carretera, més detalls informatius sobre els quatre ports que arriben o passen prop de l’estació i fins i tot, inputs comunicatius a través de xarxes socials per a conscienciar als usuaris sobre la convivència entre vehicles i ciclistes. De fet, a inicis de temporada d’estiu, Vallnord – Pal Arinsal i el Comú de la Massana van col·laborar per a col·locar uns panells informatius a diferents punts de la parròquia amb aquest mateix objectiu.

UNA ESTRATÈGIA DEFINIDA I CONSOLIDADA

Es tracta d’una estratègia que engloba la unió de Pal i Arinsal així com altres estratègies de ciclisme. Així doncs, EMAP té clara la seva línia de futur: el sector de Pal seguirà creixent amb el Bike Park, un dels més valorats en tot el món i amb una forta tendència de creixement. El sector d’Arinsal, que gràcies a la connexió amb telefèric des de l’any passat, els usuaris ja poden creuar els dos sectors, es potenciarà molt més la modalitat d’e–Bike i finalment, el Coll de la Botella com a centre neuràlgic del cicloturisme. Tal com ha destacat el director general, Josep Marticella, Vallnord – Pal Arinsal té una estratègia definida i consolidada. L’estació ha estat sempre “Ski And Bike, però ara, fem un pas més per a convertir-nos en Ski, Bike and Trail“. Afirma a la vegada que els esdeveniments d’estiu, incloses les copes del món de BTT i de SkyRunning permeten afegir el concepte del trail en el seu “leimotiv“.

Al 2022, NOVA MODALITAT PER A LA COPA DEL MÓN UCI DE BTT

La gran feina realitzada amb els nous circuits de e-Bike al sector d’Arinsal, que se sumen al ja actuals circuits, ha permès negociar amb l’UCI per a acollir una nova modalitat de Copa del Món: e-Bike. Del 12 al 17 de juliol del 2022, Vallnord – Pal Arinsal tornarà a acollir la Copa del Món UCI de BTT amb les modalitats de Short–Track, Cross-Country, Descens i e-Bike. La Copa del Món tornarà també al 2023 i al 2024 en forma Campionats del Món.

UN ESTIU DE CAMÍ A L’OBJECTIU

Vallnord – Pal Arinsal es va marcar un objectiu real però en el fons ambiciós a causa de la pandèmia. Així i tot, la meta d’arribar als 70 mil visitants i als 2 milions de facturació aquest estiu és cada cop més real. Les xifres indiquen una bona previsió per a arribar-hi, tot i que tal com recalca Marticella, “intentem ser pruents i curosos. La meteorologia durant l’estiu influeix molt i qualsevol situació pot canviar”. En el mes de juliol, l’estació tancava amb més de 900 mil euros de facturació i més de 30 mil visitants, xifres molt similars a les de 2019, tenint en compte que aquest any no hi ha hagut Copa del Món del BTT.