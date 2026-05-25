Un motorista que conduïa amb el permís suspès resulta ferit en caure per un barranc

Un motorista de 39 anys ha resultat ferit aquest diumenge cap a dos quarts de dues de la tarda en un accident de circulació a l’altura del punt quilomètric 2,700 de la carretera dels Cortals d’Encamp (CS-220). Segons informa la Policia, circulava en sentit ascendent quan hauria perdut el control de la motocicleta i hauria donat un cop al retrovisor d’un cotxe que circulava en sentit descendent.
El servei de l’ordre assenyala que la col·lisió hauria provocat que el motorista caigués per un barranc. Arran del sinistre de trànsit, l’home va ser traslladat a l’hospital. Val a dir que el motorista conduïa amb el permís suspès.