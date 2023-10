Utilització fraudulenta de targes de crèdit per valor de 12.775 euros

Dos homes detinguts (Arxiu/iStock)

La Policia ha detingut dos homes, de 25 i 26 anys i no residents, com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic per ús fraudulent de targetes de crèdit. L’arrest es va efectuar divendres passat a la tarda, a Andorra la Vella, després que el propietari del comerç afectat detectés una sèrie de comandes sospitoses fetes a través de la pàgina web de la botiga amb diverses targes de crèdit i, poc després, rebés un correu electrònic del titular d’una d’aquestes targetes alertant que el pagament era fraudulent i no l’havia fet ell.

Quan els suposats clients van anar personalment a la botiga a recollir els productes que havien comprat per internet, la Policia els va controlar. Un cop revisats tots els rebuts, es va comprovar que les comandes s’havien efectuat amb set pagaments d’un valor total de 12.775 euros, però els presumptes infractors van assegurar que ells només n’eren els transportistes.