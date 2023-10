42.800 euros per a onze federacions esportives

La ministra d’Esports, Mònica Bonell, i el secretari d’Estat, Alain Cabanes (SFGA)

El Govern ha aprovat l’adjudicació de les ajudes puntuals per un import total de 42.865 euros per a les federacions que hagin justificat la necessitat de rebre un suport específic. L’objectiu d’aquestes és donar continuïtat a activitats o despeses addicionals no previstes per les federacions en el moment de l’elaboració dels seus pressupostos per a la demanda de subvenció del 2023.

Així doncs, les federacions a qui se’ls hi ha atorgat un ajut extraordinari en aquesta segona convocatòria han estat onze; la de bàsquet, ciclisme, canoa-caiac, karate, esports adaptats, escacs, wu-shu i kungfu, motociclisme, golf, pàdel i gimnàstica.