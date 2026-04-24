Urgelia Sacra proposa diferents activitats per a descobrir el patrimoni

Urgelia Sacra —el projecte de divulgació patrimonial del Bisbat d’Urgell vinculat a Catalonia Sacra— proposa al llarg de l’any diverses activitats per a descobrir i redescobrir els tresors patrimonials del territori. La programació s’inscriu dins l’agenda cultural de Catalonia Sacra 2026, que té com a fil conductor el modernisme, en el marc de l’Any Gaudí, coincidint amb el centenari de la mort de l’arquitecte Antoni Gaudí. Una invitació a llegir el patrimoni no com una peça de museu, sinó com una experiència viva.
Obres mestres del Museu Diocesà d’Urgell-La Seu d’Urgell
Entre les primeres propostes, destaca la visita guiada al Museu Diocesà d’Urgell-La Seu d’Urgell, que ofereix un recorregut per les principals obres de la seva col·lecció. Des del romànic fins al segle XX, la visita -conduïda per la directora del museu, Teresa Font– permetrà seguir l’evolució de l’art religiós al Pirineu a través de peces d’un valor excepcional.
Entre elles, sobresurt el Beatus de la Seu d’Urgell, testimoni singular de la tradició apocalíptica medieval; el retaule dels Goigs de la Verge d’Abella de la Conca, de Pere Serra; la lipsanoteca d’ivori i l’urna barroca de Sant Ermengol; o el Grup de la Dormició de la Mare de Déu, exemple destacat de l’escultura renaixentista.
La visita tindrà lloc aquest mateix divendres, 24 d’abril, a les 16:30h, i es repetirà el divendres 8 de maig a les 11h.
Església del Sagrat Cor de Balaguer
El dissabte, 2 de maig, a les 11:30h, l’església del Sagrat Cor de Balaguer obrirà les seves portes en una visita guiada a càrrec d’Amadeu Matosas. Construït entre 1964 i 1966 per l’arquitecte Isidre Puig Boada, el temple reflecteix la influència directa de Gaudí en una arquitectura que combina tradició i modernitat.
La visita permetrà comprendre com l’arquitectura religiosa de mitjans del segle XX va integrar tradició devocional i llenguatge modern, i com aquest temple s’ha consolidat com a espai de pregària i referent cultural dins la vida de la Noguera.
Festa de la Santa Creu de Salardú
L’església de Sant Andreu de Salardú acollirà, el diumenge, 3 de maig, la celebració de la Festa de la Santa Creu, una de les expressions més vives del patrimoni immaterial de la Val d’Aran.
La jornada s’inicia amb la trobada de les creus de diversos pobles del Naut Aran —Salardú, Gessa, Arties, Garòs, Bagergue, Tredòs, Unha, Baqueira i Montgarri—, que en processó es dirigeixen cap al temple per a participar en la missa solemne. Després, els Gripets deth Naut Aran interpreten danses tradicionals, entre les quals destaca Eth Balhano, recuperada el 1996. La jornada culmina amb una processó fins a la Plaça dera Pica, on es beneeixen els habitants i el territori.
Església de Sant Llorenç d’Isavarre
Ja a la tardor, el dissabte 31 d’octubre, a les 11h, tindrà lloc la visita guiada a l’església de Sant Llorenç d’Isavarre, al Pallars Sobirà, a càrrec de Cristina Simó.
Aquest temple del segle XII, amb reformes posteriors, conserva una de les poques voltes de canó romàniques originals dins de la Vall d’Àneu, així com una portalada esculpida de gran interès. La visita permetrà descobrir no només la seva arquitectura, sinó també la seva història i les transformacions que ha experimentat al llarg dels segles com les capelles obertes als murs i el campanar de torre de tipologia pallaresa.
Racons Amagats de la Catedral de Santa Maria d’Urgell
D’altra banda, des del Museu Diocesà d’Urgell-La Seu d’Urgell, tornen les visites als Racons Amagats de la Catedral de Santa Maria d’Urgell, una experiència única que permet descobrir espais habitualment tancats al públic. Els participants podran accedir a zones desconegudes del temple, tot passejant per racons plens d’història. Aquesta activitat es realitzarà durant els propers mesos. Les primeres visites seran el dimarts 28 d’abril, a les 16:30h; el dissabte 16 de maig, a les 12h; i el divendres 22 de maig, a les 16h i gairebé cada dia durant els mesos de juliol i agost.