“Les tardes del Relat” enceten un nou cicle dimecres vinent

El Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports, en el marc del projecte del Relat Històric d’Andorra (www.historia.ad), ha programat una nova edició de ‘Les tardes del Relat’. En aquesta tercera edició, s’han organitzat activitats diferents al tomb de la història, la literatura, l’art i les tradicions, a càrrec de diferents personalitats i especialistes del Principat i dels països veïns.
El cicle s’iniciarà el dimecres, 29 d’abril, a les 19 hores, amb la conferència a càrrec de Ludmilla Lacueva sobre el veguer Charles Romeu, a la Biblioteca Nacional (seu del Ministeri de Cultura, Encamp). Al mes de maig, concretament el dijous 14, a les 17.30 hores, els participants podran assistir a la presentació del llibre ‘El Pirineu literari de Palmira Jaquetti. Una passejada literària per Andorra la Vella’, de Carme Oriol i d’una ruta guiada pels principals espais protagonistes del llibre.
El dissabte, 16 de maig, a les 16 hores, Juan Antonio Olañeta oferirà la conferència a l’Espai Columba ‘Un viatge per la iconografia de la pintura romànica d’Andorra’ i posteriorment es visitarà Sant Martí de la Cortinada. Finalment, el dijous 21 de maig, a les 19 hores, Carlos Guàrdia i Xavier Campillo impartiran la conferència ‘La xarxa pública de camins històrics i tradicionals del Principat d’Andorra’, a la Biblioteca Nacional (seu del Ministeri de Cultura, Encamp).
Totes les activitats són gratuïtes i la inscripció es pot fer al telèfon +376 844 141 o al correu contacte_patrimoni@govern.ad. Des del Departament de Patrimoni Cultural del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports es continua apostant així per a fer més accessibles els continguts del Relat Històric d’Andorra i acostar-los als diferents públics.