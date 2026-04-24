El Parador de Vielha acollirà la desena edició del festival cultural Black Mountain

El Parador de Turisme de Vielha acollirà la desena edició del festival literari Black Mountain, un prestigiós certamen cultural de la Val d’Aran que se celebrarà del 27 d’abril al 3 de maig a la capital comarcal. Amb el patrocini de l’Ajuntament de Vielha e Mijaran, el festival trasllada aquest any la seva seu des de la veïna localitat lleidatana de Bossòts, on s’han desenvolupat les nou edicions anteriors, amb l’objectiu d’afavorir-ne el creixement i la projecció.
El Parador de Vielha serà l’hotel oficial del certamen i allotjarà prop de 40 autors convidats que participaran en aquesta edició. Així mateix, serà escenari d’una part destacada de la programació, que es completarà amb activitats en altres espais de la localitat, com la Biblioteca Municipal, la sala de cinema de Viella i la llibreria Era Alquimia, que també col·laborarà al mateix Parador.
Entre el gairebé centenar d’activitats que hi ha programades, el Parador acollirà presentacions d’obres com Contra l’oblit. Memòries, de Víctor Claudín; L’instant en què s’encenen els fanals, d’Empar Fernández; Singapur, d’Alfons Cervera; Els 39. El fort Nadal, de José Luis Muñoz; Fil de plata, d’Águeda Rubio; Fons voltor, de Paco Gómez Escribano; Lady detectiu, de José Antino Bonitta; De rosa a negre, de Rebeca Murga; Coure a la sang, de Lorenzo Lunar; La veritat és un got buit, de José Ramón Gómez Cabezas; El llibre vermell, d’Iván Humanes; i Pluja de vidre, de Dolores Fernández Guerrero.
A més, l’establiment albergarà la taula rodona “Com armar una novel·la policial”, en què participaran els experts literats Empar Fernández, Alejandro M. Gallo i Juan Infante, moderats per Luis Artigue. El programa inclou també debats sobre qüestions com la psicopatia i la sociopatia o sobre “autors maleïts” com Raúl Núñez, Carlos Pérez Merinero i Pedro Gálvez; una jam session lírica amb els poetes Albada Albagés, José Vaccaro Ruiz, Àgueda Rubio, Susana Villafañe i Mari Carmen Sinti; conferències sobre la situació a Gaza i sobre joventut i extrema dreta, així com un concert de jazz del duet Cangats.
El festival Black Mountain, codirigit pels escriptors José Luis Muñoz, resident a la Vall d’Aran des de fa més de quinze anys, i Lluna Vicens, va néixer com una trobada de tres dies centrada en el gènere negre. Amb el pas del temps, n’ha ampliat la durada i la programació, incorporant nous gèneres literaris i disciplines artístiques, amb l’objectiu d’apropar la cultura a un enclavament de gran valor paisatgístic com és la Val d’Aran.
Actualment, el festival configura una intensa setmana cultural en què tenen cabuda diferents gèneres i enfocaments —poesia, narrativa històrica, denúncia social, periodisme o literatura eròtica i política— a través de taules rodones, conferències, debats, presentacions de llibres, projeccions cinematogràfiques, recitals de poesia, actuacions musicals, xerrades acompanyades de viles. Totes les activitats són gratuïtes i obertes al públic.
Un dels moments destacats del festival és el lliurament dels premis dels certàmens literaris que convoca anualment. En aquesta edició, el Premi Internacional Black Mountain a Novel·la Negra Inèdita ha recaigut al veneçolà Marcos Tarre Bicreño per la seva obra Amangha Eshi; el IV Premi Fernando Marías a Novel·la Publicada ha estat concedit a Víctor Claudín per Vivo en la foscor; i el Premi Black Mountain a tota una trajectòria literària ha distingit José Vaccaro Ruiz, que pren el relleu d’Empar Fernández i s’incorpora a un palmarès en què figuren, entre d’altres, Víctor Claudín, Juan Madrid, Andreu Martín, Guillem Orsi, Fernando Martínez Laínez, Mariano Sánchez Soler.