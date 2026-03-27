Unió de Pagesos reclama collars geolocalitzadors per als ramats del Pirineu per a fer front a la desconnexió digital de la zona

El responsable de Medi Natural i Fauna Cinegètica i coordinador de Comarques de Muntanya d’Unió de Pagesos (UP), Joan Guitart, s’ha reunit aquest dijous, a la Seu d’Urgell, amb el director dels Serveis Territorials a l’Alt Pirineu i Aran, Jordi Mas Ortega i li ha reclamat collars geolocalitzadors per als ramats del Pirineu “per a fer front a la desconnexió digital que pateixen alguns municipis del territori”.
El sindicat considera que a través d’aquesta eina, els ramaders podrien saber en tot moment on es troba cada animal, “cosa que facilitaria localitzar-los en terrenys accidentats o extensos i reduir així el risc de pèrdua”. Així mateix, UP assegura que els collars farien possible optimitzar els recorreguts de pastura, detectar patrons de mobilitat i salut del bestiar, prevenir concentracions excessives en zones fràgils i, en general, “prendre decisions més eficients i sostenibles respecte a l’ús dels recursos naturals i el benestar animal“.
Tanmateix, Unió de Pagesos puntualitza que la mesura ha d’anar acompanyada d’un desenvolupament “real i efectiu de la telefonia mòbil i de la xarxa de cobertura, especialment en les zones rurals i de muntanya”. A més, el sindicat insta a abordar de manera urgent els “punts negres” sense accés telefònic que encara persisteixen arreu del territori, “ja que representen un obstacle per al dia a dia de la pagesia i dificulten la gestió de les explotacions“.
Finalment, UP adverteix que la manca d’aquest servei posa en perill tant el ramader com el bestiar, “atès que en situacions d’emergència o davant riscos, disposar de comunicacions fiables és determinant per a garantir la seguretat i una resposta ràpida”.