Unió de Pagesos ha portat a Bellver de Cerdanya l’exposició del seu 50è aniversari

Exposició d’Unió de Pagesos a Bellver de Cerdanya. Foto: UP

Unió de Pagesos (UP) ofereix al llarg d’aquesta setmana, a Bellver de Cerdanya, l’exposició ‘Visca la terra!’, que commemora el 50è aniversari de la principal organització agrària catalana. La mostra itinerant es va inaugurar el cap de setmana passat i ara ja arriba als últims dies de presència al municipi cerdà: es pot visitar al Centre d’Interpretació del Parc Natural del Cadí Moixeró (a la plaça de Font de Talló) fins aquest diumenge, 13 d’octubre. L’horari és de les 9 del matí a les 2 de la tarda.

La instal·lació repassa com es va gestar la creació d’Unió de Pagesos a les acaballes de la dictadura franquista, tot recuperant la tradició de sindicació de la pagesia catalana. De fet, la fundació es va fer en la clandestinitat, el 3 de novembre de 1974 a Pontons (Alt Penedès); i per tant, el 50è aniversari serà exactament d’aquí a tres setmanes. Tornant als inicis, ben aviat el sindicat va crear “un teixit social antifranquista arreu de les comarques catalanes” que acabaria sent “molt determinant durant la represa democràtica”, recorden. Des d’aleshores, UP “ha estat compromès amb les llibertats, la cultura i el país” i, paral·lelament, “ha estat el sindicat que ha obtingut la representació majoritària de la pagesia a Catalunya” des de les primeres a cambres agràries, que es van celebrar el 1994.

L’exposició és horitzontal i sobre taules cobertes de terra de camp, que el visitant ha d’escampar per a descobrir els cinc blocs temàtics en què es divideix: la democratització de la representativitat dels pagesos, la reivindicació de preus justos tant per als productors com per als consumidors, la preservació de la terra per a usos agraris, la reivindicació de la pagesia com a model de producció d’aliments “en equilibri al territori” i, finalment, els sindicats agraris com a actor de vertebració social a les comarques.

La inauguració de la mostra a Bellver es va fer la setmana passada i va ser presidida per l’alcaldessa de Bellver, Laia Serra, i el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball.