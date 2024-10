“Un govern en minoria”, article de Francesc Viaplana (ERC)

Fancesc Viaplana, portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Foto: ERC

Després del passat ple de juny de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, el nostre grup va fer públic que retiràvem la mà estesa al govern municipal. Els motius que van provocar aquesta decisió van ser varis. En primer lloc, s’havien aprovat mocions al ple i havíem arribat a acords per l’aprovació del pressupost, que no s’estaven complint. Al mateix temps, al nostre entendre, no se’ns facilitava tota la informació a l’hora d’assistir a les comissions informatives, fet que dificultava la nostra tasca com a regidors a l’oposició. I finalment, la gota que va fer vessar el got, va ser la intervenció del regidor Jordi Mas en el ple de juny, faltant al respecte als treballadors de l’Ajuntament i alhora fent unes afirmacions molt distants de la veritat.

Al ple següent, el regidor Mas va demanar disculpes, tal i com havíem demanat, però per la resta no va haver-hi cap canvi significatiu en la manera de fer del govern municipal. Al ple de setembre, potser per primera vegada, el govern municipal va ser conscient que governa en minoria, ja que els tres grups de l’oposició vam provocar que no s’aprovessin dos punts rellevants, l’expedient de modificació de pressupost i la modificació de l’ordenança de la zona blava.

Quan estàs a l’oposició, com a mínim en el nostre cas, no obtens cap satisfacció a l’hora de votar en contra d’un punt. El que esperes del grup que està a govern, i més si està en minoria, és que s’esforci en comunicar-se amb l’oposició amb l’objectiu d’arribar a acords que representin una millora per la Seu i Castellciutat. Això fins al ple de setembre, envers el nostre grup no havia succeït. Però ja sigui perquè la necessitat fa virtut, o pel simple fet que el govern municipal hagi reflexionat en la seva situació de minoria, hem de dir que hi ha hagut un canvi. S’han produït reunions on hem pogut debatre i se’ns ha informat de l’estat dels acords (fins ara incomplerts), hem pogut dir la nostra amb antelació, perquè el govern tingués marge de maniobra abans del proper ple.

Tot plegat ha permès arribar acords en temes importants com és la taxa pel servei d’aigua, on es crearà un nou tram i s’incrementarà als que més consumeixin per a incentivar el consum responsable. Un altre exemple és la taxa d’escombraries, que s’ha d’incrementar degut a la nova concessió, però hem acordat que l’increment s’intensifiqui en els usuaris que no reciclen. O l’impost del béns immobles, on només s’aplicarà l’increment de l’IPC i s’aplicarà el màxim recàrrec que permeti la legislació als habitatges buits, per a incentivar que l’oferta d’habitatge al nostre municipi augmenti.

Tot i aquest canvi en la manera de fer del govern municipal, tothom sap que costa molt més recuperar la confiança que perdre-la. Per tant, els acords als que hem arribat per al proper ple, són únicament per a aquest ple, i com diu la dita: “La terra, per qui la treballi”.





Francesc Viaplana

Portaveu del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a l’Ajuntament de la Seu d’Urgell