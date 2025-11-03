UNESCO: Compromís del Govern amb la lluita contra la desinformació i per una intel·ligència artificial ètica

La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha representat Andorra, aquest dilluns, a la 43a sessió de la Conferència General de la UNESCO, que té lloc a l’Uzbekistan, on ha situat la lluita contra la desinformació i la promoció d’una intel·ligència artificial ètica i responsable com a eixos centrals del compromís d’Andorra amb els valors democràtics i els drets humans.
Tor ha alertat que la desinformació “plana com una amenaça greu sobre les nostres democràcies” i que la seguretat dels periodistes, la pluralitat dels mitjans i la llibertat d’expressió “han d’estar garantides en qualsevol circumstància”. En aquest sentit, ha celebrat el Pla d’acció de la UNESCO per a combatre les notícies falses mitjançant l’educació.
Pel que fa a la intel·ligència artificial, la ministra ha subratllat el suport d’Andorra als treballs de la UNESCO en matèria d’ètica digital que defensen una IA responsable, respectuosa amb la dignitat humana i els drets fonamentals.
En la seva intervenció, Imma Tor ha reafirmat el compromís del Principat amb un multilateralisme inclusiu i centrat en les persones, on “cada veu compta, tant la dels grans com la dels petits estats”. I ha recordat que, des de la seva adhesió a la UNESCO l’any 1993, Andorra ha mantingut un compromís ple i constant amb els valors universals de l’organització.
Entre les iniciatives destacades, la ministra ha posat en valor el projecte ArtCamp-Ruta de la Pau, impulsat per la Comissió Nacional Andorrana per a la UNESCO, que promou el diàleg intercultural a través de la creació artística i que reuneix a Andorra artistes de països en conflicte.
Pel que fa al vessant cultural, la ministra ha citat, a més, els treballs que s’estan duent a terme per a presentar la candidatura transnacional conjunta amb Espanya i França “Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra“, que recull dotze monuments del territori andorrà, de l’Alt Urgell i de l’Arièja, com a testimonis d’un sistema institucional únic al món.
Finalment, la titular d’Afers Exteriors ha reafirmat el compromís d’Andorra amb l’educació per a tothom, i ha insistit que “en els sistemes públics andorrans cap alumne no queda enrere”. Al mateix temps, també ha destacat la presència d’una jove andorrana al XIV Fòrum de la Joventut de la UNESCO, i ha expressat la preocupació del Govern per les nenes i dones privades del dret a estudiar i treballar en zones de conflicte.
Imma Tor ha remarcat la necessitat d’adaptar l’educació als nous reptes tecnològics i a la transició verda, i ha anunciat que Andorra acollirà la 7a Reunió Global de la Mountain Partnership, al març de 2026, reforçant així el paper del país en la protecció dels ecosistemes de muntanya.