Andorra Telecom celebra el 15è aniversari del Saló del Videojoc amb més zones, novetats i noves sinergies

El Saló del Videojoc arriba a la seva 15a edició, i Andorra Telecom ho celebra amb més propostes que mai, reforçant el seu compromís amb la tecnologia, l’educació digital i l’oci familiar. El certamen tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de novembre a la Sala Polivalent del Prat del Roure, a Escaldes-Engordany, presentant aquest any 21 zones temàtiques i 77 punts de joc, dissenyats per acollir fins a 120 jugadors simultanis.
El Saló del Videojoc ha anat consolidant-se al llarg dels anys com un esdeveniment de referència a Andorra, obert a tots els públics i amb una clara vocació pedagògica i lúdica. En aquesta edició, es combinaran zones clàssiques com la realitat virtual, el Just Dance, Fortnite, simuladors o zona arcade, amb novetats destacades com:
- Escape Room de Harry Potter.
- Zona musical interactiva amb guitarra, bateria i teclat.
- Mario Kart Live amb realitat augmentada.
- Zona Nintendo Switch 2, amb controladors magnètics i millores de precisió.
- 12 torneigs amb premis atractius.
Col·laboracions amb valor afegit: UdA, ACA Club i SAGA
Com en edicions anteriors, el Saló comptarà amb la col·laboració d’entitats compromeses amb el sector digital i educatiu:
- L’ACA Club eSports oferirà un simulador de conducció amb moviment i un torneig virtual de la Pujada d’Arinsal.
- Universitat d’Andorra (UdA) dinamitzarà tres formacions relacionades amb el món del videojoc i mostrarà un prototip de joc desenvolupat a la Universitat, disponible durant els tres dies del saló.
- SAGA – el Saló del Gaming en Català s’incorpora per primer cop al Saló d’Andorra Telecom, establint una col·laboració estratègica per a fomentar l’ús del català en els videojocs.
Una trajectòria de quinze anys al servei de la tecnologia i la ciutadania
En el seu discurs de presentació, Jordi Nadal, director general d’Andorra Telecom, ha subratllat que, “Arribar a la quinzena edició és una fita que ens enorgulleix. El Saló ha estat sempre un espai per a apropar la tecnologia a les famílies, i avui és també un punt de trobada per a formar joves i fomentar el bon ús d’Internet.”
Nadal ha agraït el suport del Comú d’Escaldes-Engordany durant tots aquests anys, i també ha destacat la participació i col·laboració de la Universitat d’Andorra (UdA) i l’ACA Club, entitats que han fet possible aquests quinze edicions del Saló. Finalment ha donat la benvinguda a la col·laboració amb SAGA, en aquesta edició tan especial.
El 15è Saló del Videojoc obrirà les portes el divendres, 14 de novembre, a les 12 hores, i els aficionats i habituals visitants trobaran tota la informació a: Andorra Telecom | Les telecomunicacions al servei d’un país.